«Есть два решения: одно плохое и одно очень плохое»: Нардеп Ливик о затоплении Бугского Гарда

Народный депутат Украины от «БПП «Солидарность» заявил, что по его мнению существует два решения проблемы с затоплением Бугского Гарда. По его словам, ни одно из них не является положительным.

Об этом он говорил в прямом эфире телеканала «Всесвіт».

Напомним, что ранее экологи сообщали о том, что пороги Южного Буга под Южноукраинском находятся под угрозой затопления. Кроме того, в августе 2017 года «Энергоатом» пожаловался на сложную ситуацию с ГАЭС и продолжил лоббировать затопление Бугского Гарда. Также, на Южно-Украинской АЭС заявляли, что будут «жестко» экономить воду и также выступают за затопление Бугского Гарда.

Первым вариантом развития событий Ливик видит затопление Бугского Гарда.

«В этой ситуации хорошего решения нет. Есть два решения: одно плохое и одно очень плохое. Первое – затопить это водохранилище, поднять уровень воды. Потерять нашу флору и фауну, историческое наследие, да и просто хорошую зону отдыха. С другой стороны, что мы получаем: мы потихоньку будем терять и то, что есть уже сегодня там. Потому что расчет есть какой: плановый приток воды. Не стоит забывать, что на Южном Буге еще находятся порядка 12-14 плотин, и каждая громада, которая выше нас по руслу, старается эти запасы пресной воды оставить у себя. Что получаем мы в низовье? Получаем абсолютно обмелевший Южный Буг, который можно перейти уже пешком. И это при том, что когда-то он был судоходный», – отметил народный депутат.

Что касается второго сценария развития событий, то Ливик считает, что второй вариант приведет к повышению уровня засоленности акваторий реки Южный Буг.

«Второе, что мы получаем: мы получаем подпор соленой воды из лимана. И сегодня соленая вода доходит до Новой Одессы. Если исходить из этих позиций, это точно такой же ущерб флоре и фауне, которая находится в низовьях. Еще один страшный аспект, который в перспективе мы можем получить – это засоление источников пресной воды. У нас и так ситуация с водоснабжением сложная в области, и нельзя потерять источники, какие есть. Нужно смотреть на перспективы ближайших 15-20 лет», – добавил он.

Александровское водохранилище

Напомним, что «Нибулон» выступил против повышения уровня водохранилища, которое может затопить Бугский Гард.