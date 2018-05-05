«Заложен первый транш в размере 18 миллионов»: Нардеп Ливик о развитии медицины в Южноукраинске

Народный депутат Украины от «БПП «Солидарность» Александр Ливик рассказал о развитии медицины в Южноукраинске и считает приоритетной целью производство эффективных украинских медпрепаратов.

Об этом он говорил в прямом эфире на телеканале «Всесвіт».

По мнению народного депутата от БПП Александра Ливика самым сильным достоинством и.о. министра Ульяны Супрун является то, что она не допустила разворовывания бюджетных средств.

Он также видит большую проблему в том, что люди тратят слишком много денег на лекарственные средства.

«Все мы видим какие очереди в больницах, а еще больше очередей и люди отдают последние копейки в аптеках. И здесь вопрос производства украинских, эффективных и дешевых лекарств. Если мы не можем сделать, тогда нужно закупать, но опять-таки эффективные лекарства», - говорит Александр Ливик.

Также народный депутат рассказал, что у себя на округе он ставит приоритет именно на укомплектование медучреждений соответствующей техникой и сообщил, что Кабмин готовит постановление, направленное на развитие медицины в городе Южноукраинск.

«Сегодня Кабмин с пониманием подошел к проблемам южноукраинской медицины, и сегодня постановление правительства, которое уже готовится и будет рассматриваться в конце мая. Это распределение Государственной субвенции на социально-экономическое развитие Южноукраинска – заложен первый транш в размере 18 миллионов. Сейчас мы провели оборудование по Южноукраинску, дальше посмотрим, что делать с молодыми специалистами», – резюмировал народный депутат.

Напомним, что мэр Южноукраинска не доволен децентрализацией, так как «часть средств изымается» для малообеспеченных городов.