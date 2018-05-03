Во Врадиевке семья местного активиста подозревает, что глава РГА может быть причастен к избиению их сына

Наталья Брень Семья общественного активиста из Врадиевки Владимира Бреня считает, что за избиением их сына в сентябре прошлого года может стоять глава Врадиевской РГА Василий Жосан. При этом расследование самого происшествия всячески затягивается правоохранительными органами.

Об этом они рассказали в комментарии «Преступности.НЕТ».

По их словам, в сентябре прошлого года группа людей во главе с Андреем Сикорским жесткого избили их сына.

– 15 сентября Сикорский с группой лиц, разыскивая моего сына по всей Врадиевке, – рассказывает Наталья Брень, мать избитого Максима Бреня. – Встретили его посреди улицы, когда он на велосипеде возвращался домой. Они остановились, сбили его с велосипеда, избивали его ногами, целой группой, а после забросили в багажник. Каким образом ему удалось вырваться из багажника и спрятаться у соседей, мы даже не представляем. Когда муж поехал забирать сына, он был очень травмирован и избит, мы ему вызвали «скорую», которая госпитализировала его в больницу. В больнице он пролежал 21 день, мы подали заявление в полицию.

Владимир Брень

По словам отца Максима Валентина Бреня, за час до избиения его сына разыскивал Сикорский с группой людей.

– В 17:00 часов они подъезжали к нашему дому и спрашивали, где Максим. Я ответил им, что не знаю. Они поехали дальше, в спортивный зал, там расспрашивали, где находится Максим. И на пути из спортивного зала поехали к бабушке Максима и там они его встретили. Они жестоко его избили. О том, что его жестоко избили, засвидетельствовано как документально, так и могут свидетельствовать врачи Врадиевской центральной больницы, которым я очень благодарен, – рассказал Валентин Брень.

При этом он отмечает, что с самого момента уголовное производство почти не расследовалось.

– Я понимал и ранее, что у нас правоохранительные органы не в полной мере выполняют свои обязанности. А на конкретном случае я в этом еще больше убедился. После того, как сын и я подали заявления, мне приходилось буквально заставлять сотрудников полиции проводить следственные действия, которые предусмотрены уголовно-процессуальным кодексом. Для этого мне пришлось задействовать и общественность, и обратиться и к главе облгосадминистрации Алексею Савченко, и начальнику Главного управления полиции Николаевской области Юрию Морозу. И только после этих всех действий дело начало сдвигаться с места. Но в дальнейшем опять же свелось к тому, что сотрудники полиции просто-напросто фабрикуют это дело, – рассказал отец избитого парня.

По его словам, оказалось, что еще в конце декабря уголовное производство было переквалифицировано с четырех статей Уголовного кодекса Украины на одну статью. И в итоге уголовное производство, открытое по ст. 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека»), ст. 189 («Вымогательство»), и ст. 185 («Кража», по словам Максима Бреня, у него украли телефон, который позже был подброшен в разбитом виде), было закрыто. А обидчикам избитого парня вменяют ч.1. ст. 122 («Умышленное средней тяжести телесное повреждение») Уголовного кодекса Украины. О переквалификации следователь сторону потерпевшего не уведомил.

– Кроме того, обращаясь в прокуратуру, я просто вижу их действия, которыми они просто-напросто тормозят это дело, – отметил глава семейства.

Также он рассказал и о ряде нарушений со стороны эксперта-криминалиста, который дал неверные заключения в рамках данного уголовного производства.

По словам его супруги, из данного уголовного производства просто выбрасывают свидетелей.

– Семь месяцев полиция и прокуратура перебрасывают с одного на другого. Прокуратура тормозит это дело, полиция выбрасывает всех свидетелей. Переквалифицировали статьи, забрали у сына телефон. Они даже статью выбросили из дела. Мы не можем понять, чего тормозиться это дело, чего отбрасываются свидетели. Свидетелей наших нет, только одного допустили свидетеля и то не учитывают его показания. А свидетельствовали те люди, которые были с этим Сикорским, которые били и издевались над Максимом, и они выступают в качестве свидетелей, – отмечает Наталья Брень.

Как оказалось, Сикорский не впервые попадает в поле зрения полиции. Последний раз произошел 12 апреля, когда группа молодых людей избила супружескую пару. По словам местных жителей, именно Андрей Сикорский затеял эту драку.

– После печальных известных событий, которые недавно здесь происходили возле Гаврушова и Ханагяна, мы поняли, чью сторону поддерживает глава райгосадминистрации Василий Жосан. Нам теперь наконец стало все на свои места. В связи с общественной деятельностью моего мужа, который подавал запросы главе администрации, – добавила Наталья Брень.

Связывает избиение сына со своей деятельностью и сам Вячеслав Брень, который возглавляет общественную организацию «Врадиевское вече».

– В 2015-2016 году общественная организация «Врадиевское вече» проводила экспертизу деятельности Врадиевской районной администрации по использованию коммунального имущества Врадиевского района. В ходе проведенных мероприятий оказались очень весомые недостатки. Недостатки в том плане, что районный дом культуры сдавался в аренду и средства по аренде этого здания в бюджет не поступали. Кроме того, из районного бюджета были уплачены коммунальные платежи этого дома культуры. После проведенной нами экспертизы Врадиевская РГА подала иск к предпринимателям, которые арендовали этот дом культуры. Хотя фактически это мы вынудили их это сделать. В итоге суд признал иск, однако РГА отказалась от взыскания средств в размере 110 тысяч гривен, – отметил Брень.

– В 2016 году после стихийного бедствия, которое постигло Врадиевку с африканской чумой свиней, после всех мероприятий были проведены выплаты пострадавшим, которым пришлось уничтожить поголовье свиней. Опять же, мы обратились с запросом в РГА с просьбой предоставить нам информацию, кому и сколько было выплачено. С большим трудом мы получили эту информацию. В ответ они указали количество выплаченных средств, а это примерно около 500 тысяч гривен. А список, кому были выплачены эти средства, они не предоставили. И только после того, как мы пригрозили, что подадим в суд, и будет обращение к председателю Николаевской облгосадминистрации, меня допустили к этим документам. И, как оказалось, эти средства были все-таки использованы не по целевому назначению, – добавил он.

По словам активиста, все те люди, которым были компенсированы понесенные уничтожением поголовья свиней затраты, не оформили в надлежащий способ так называемые товарные фермы. При этом, согласно ответу на запрос, на территории Врадиевки нет ни одной малой товарной фермы.

Василий Жосан По мнению Вячеслава Бреня, это только небольшое количество вскрытых фактов, которые, по его мнению, являются нарушением действующего законодательства. И, в связи с этим, к нему не единожды обращались с предложением не заниматься более этой деятельностью. И он считает, что таким образом его хотят запугать.

– У нас было очень много запросов и к главе райгосадминистрации, и в поселковый совет, и к председателю суда по их деятельности, которая, будем говорить, по нашему мнению, идет вразрез с законом. Нас просто спрашивали: «Зачем вам эта информация?». Пытались как-то повлиять в личных беседах. А когда заболела моя жена, то мне предлагали средства на лечение лично от председателя райгосадминистрации. И шла речь о том, чтобы вывести главу РГА из-под удара из-за этого запроса, – отметил Валентин Брень.

При этом, по словам семейства, у Жосана и у отца Андрея Сикорского очень хорошие отношения. И очень часто последнего видят в кабинете у главы РГА.