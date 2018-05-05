Нардеп Ливик рассказал, как будут решать проблему с водой в Еланце

Народный депутат Украины от «БПП «Солидарность» Александр Ливик рассказал, что на решение проблемы с привозной водой в Еланце существует возможность выделения 10 миллионов гривен. Эти средства потратят на покупку электротранспорта для транспортировки воды.

Об этом он говорил в прямом эфире телеканала «Всесвіт».

Ливик объяснил, что в Еланце есть проблема с водоснабжением, которая заключается в отсутствии пресных источников воды. Воду в поселок завозят высокой цене. Нардеп рассказал, что для решения этой проблемы нужно подготавливать площадку, дабы можно было хранить большие объемы воды и был хороший запас.

«В Еланце нет своих источников хорошей пресной воды и вообще хороших источников с дебетом. Они всю воду завозят, цена куба воды – 18 гривен. Цена неочищенной, технической воды непонятного качества – от 80 до 90 гривен. Ну какое может быть решение? Там уже сетей нет и люди не хотят там видеть водопровод. Они уже построили себе колодцы, емкости поставили, гидрофоры утеплили. Они уже привыкли, им привозят воду, они делают заявку и этой водой пользуются», – отметил народный депутат.

Александр Ливик сказал, что сейчас есть возможность получения 10 миллионов гривен на закупку электротранспорта в целях доставки воды. Он также сообщил, что в первое время будет приобретено две единицы электротранспорта.

«Вопрос в другом, чтобы их обеспечить хорошим дебетом, не по лимиту, а хорошим и по хорошей цене. Мы нашли возможность в этом году из центрального бюджета профинансировать Еланец на 10 миллионов гривен. На первом этапе мы им покупаем два электромобиля. Переговоры шли с несколькими компаниями, которые могут участвовать в тендере. Для чего? Чтобы они заправлялись своей электроэнергией и за счет дешевой доставки убирать вот эту высокую цену», – резюмировал Александр Ливик.

Напомним, что в Еланецкой гимназии по программе «GoCamp» английский язык школьникам преподавала египтянка.