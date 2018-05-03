«Впервые с 2017 года»: В Одессу спецрейсом на самолете доставили 15 военнослужащих, раненых на Донбассе

В одесский госпиталь сегодня доставили 15 военнослужащих, получивших ранения в результате боевых действий в Донбассе.

Об этом в своем Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра.

По его словам, 11 тяжелораненых бойцов, четверо из которых сейчас находятся в реанимации, доставили самолетом. Танцюра отметил, что борт с ранеными прибыл в Одессу впервые с сентября 2017 года.

Еще четверо военных были доставлены железнодорожным транспортом, добавил волонтер.

2 мая 2018 года трое военнослужащих получили ранения в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на востоке Украины. 1 мая потери ВСУ в Донбассе составили двое раненых, 30 апреля - трое.

Отметим, что 3 мая в штабе Операции объединенных сил сообщили, что пропавший 2 мая в районе фронтового поселка Широкино военнослужащий морской пехоты дезертировал и перешел на территорию, временно подконтрольную российским оккупационным войскам. Дезертировал он якобы из-за долга в размере нескольких десятков тысяч гривен. Позже стало известно, что перешедший на сторону террористов «ДНР» морпех оказался николаевцем.