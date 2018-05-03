Без ведома пациентов врачи не имеют права вносить их персональные данные в систему, - Супрун о подписании декларации

Без ведома пациентов врачи не имеют права вносить их персональные данные в систему.

Об этом сообщила и.о. министра охраны здоровья Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

«Мне стало известно о случае, когда человек пришел в медицинское учреждение, чтобы подписать декларацию с врачом, которого выбрал, однако оказалось, что в электронной системе здравоохранения уже содержатся его персональные данные и декларация, которую он никогда не подписывал. Как они там оказались — мы обязательно выясним, и все причастные понесут ответственность. Это мошенничество с целью завладения государственными средствами и ответственность за такие действия будет в соответствии с Уголовным кодексом», — написала Супрун.

Также Супрун добавила, что украинцы могут в произвольной форме подавать заявление о прекращении декларации, либо же подписывать ее с другим врачом. В таком случае предыдущая декларация автоматически аннулируется в системе.

«Вы также можете обратиться с жалобой в то заведение, где была подписана декларация о выборе врача и использованы персональные данные без вашего ведома. Врачу в таком случае следует сообщить об этом службу поддержки медицинской информационной системы, к которой он подключен, и руководителя медицинского учреждения, где была внесена декларация без ведома пациента», — рассказала она.

Напомним, ранее Гройсман заявлял, что главный результат работы Ульяны Супрун на должности и. о. министра здравоохранения в том, что она не дает воровать деньги из з государственного бюджета.