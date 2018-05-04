Николаевская ОГА просит принять меры, чтобы на пляжах не продавали пирожки, кукурузу и пахлаву

В Николаевской ОГА поручили руководителям органов исполнительной власти и местного самоуправления принять меры по недопущению продажи «продуктов питания домашнего изготовления» не в установленных местах на территории зон отдыха.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

В четверг, 3 мая, под руководством заместителя председателя облгосадминистрации Евгения Шевченко состоялось совещание по подготовке к туристическому сезону с участием представителей Очаковского и Березанского районов, Черноморской и Коблевськой ОТГ.

Вполне возможно, что под понятие «продукты питания домашнего изготовления» подпадают креветки, пирожки, кукуруза и пахлава, которыми торгуют на пляжах на курортах.

Кроме того, поручили обеспечить ремонт дорог общего пользования и обустроить необходимое количество парковочных площадок для стоянки частного автотранспорта в зонах отдыха.

Также по итогам совещания поручили: утвердить паспорта пляжей, в том числе и детских; проверять качество питьевой воды; ликвидировать несанкционированные свалки; подготовить полигоны твердых бытовых отходов; организовать противопожарные мероприятия и обеспечить общественную безопасность для туристов и отдыхающих; заключить с владельцами баз отдыха договоры на централизованное водоснабжение и водоотвод, вывоз и очистку стоков на очистных сооружениях канализации, вывоз и захоронение бытовых отходов. Евгений Шевченко отдельно подчеркнул важность недопущения любых нарушений мер безопасности и санитарных норм.

- Облгосадминистрация будет очень жестко реагировать. На руководителях лежит личная ответственность за соблюдение безопасности жизни и здоровья отдыхающих, - сказал Шевченко.

Напомним, что ранее властям Очакова предложили заманивать туристов вином и ухой.