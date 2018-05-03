«Николаев последний среди регионов»: за месяц с врачами заключили более 15 тысяч деклараций

По состоянию на среду, 2 мая в Николаеве декларации с врачами заключило более 15 тысяч человек, однако при населении города в 486,3 тысячи человек это низкий показатель (Главное управление статистики Николаевской области, - ПН).

Об этом в четверг, 3 мая в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказали главврачи николаевских больниц и начальница управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай.

По словам первого вице-мэра Владимира Крыленко в составе семи коммунальных учреждений ЦПМСП функционирует 38 семейных амбулаторий. В частности все уже подключены к системе «Е-Health» и на первичном звене работает 243 специалиста.

Согласно данным от 2 мая всего по Николаеву 15 тысяч 785 человек заключили декларации с врачами.

-Николаев последний среди всех регионов Украины по заключению деклараций с врачами. Чем это можно объяснить? Мы были готовы с 2016 года, закупали компьютеры, но сейчас понимаем, что они уже устарели, их нужно менять и мы будем также эти вопросы инициировать, так как самостоятельно лечебные центры эти вопросы не потянут. Мы увидели какие у нас есть проблемы, сейчас их решаем и со временем… Возможно наше население пока что менее готово к этому, - сообщила Ирина Шамрай.

Владимир Крыленко Ирина Шамрай

Что касается жалоб людей по поводу очередей в больницах, якобы по причине подписания деклараций, Шамрай отметила, что такая проблема была в больнице№2 и причиной этих очередей был прием пациентов к врачам второго уровня – кардиологи, невропатологи, так как пациенты сами, без направления и результатов элементарных исследований идут к узким специалистам. При этом, когда будет финансирование от Национальной службы здоровья появятся дополнительные варианты возможности попасть к узкопрофильным специалистам – по направлению лечащего врача это будет бесплатно, а по собственному желанию пациенту возможно придется оплачивать такие приемы.

Главврач детской поликлиники №1 Ирина Плиткина Самой распространенной проблемой, по словам главврачей, с которыми удалось пообщаться является «периодическое подвисание системы», которое объясняется тем, что есть только один сервер, где регистрируют пациентов.

Стоит отметить, что согласно приказа № 503 министерства здравоохранения при заключении декларации с врачом необходимо предоставлять копии паспорта и идентификационного номера, который в дальнейшем будет храниться в медицинском учреждении, хотя ранее об этом нигде не указывалось.

Что касается статистики то чаще всего с целью заключения деклараций приходят люди старшего возраста, нежели молодежь и дети с родителями, в эту группу также входят дети до 18 лет.

Тамара Дубинец - Один семейный врач может заключить декларацию с 1 тысячей 800 пациентами, участковый врач – 2 тысячи, педиатр – 900 человек. Если врач не набрал такого количества пациентов он не имеет права отказать кому-то в заключении договоров, - рассказал главврач ЦПМСП №2 Тамара Дубинец.

В частности, главврачи опровергли информацию касательно того, что был составлен некий график с определенными днями, в которые они могут подписывать декларации. При этом договор необязательно подписывать в присутствии самого врача, на случай его отсутствия или занятости это могут сделать так называемые доверенные лица – медсестры или работники регистратуры.

Сергей Мотуз - Буквально вчера, мы с 5 до 9 вечера заключали договора. Это связано с тем, что днем центральный сервер в Киеве загружен, и те индивидуальные личности, которые дежурят во вторую смену - им сделали график, при котором они работают до 8-9 вечера. Они обзванивают своих пациентов, которые желают заключить с ними договор и те, не спеша, не нервничая, приходят, сервер уже нормально работает и мы смогли за вечер более ста человек заключить. Потому что, пример, начиная с 8 до 10 утра сервер работает, грузиться, а после 11 вообще пропадает. И люди начинают нервничать, сотрудники нервничают - пока одну декларацию загрузят, сервер опять пропадает. Поэтому мы решили сделать некий график: рано утром и во второй смене…, люди отозвались с пониманием и их это устраивает, - объяснил Сергей Мотуз – главврач ЦПМСП №4.

Стоит отметить, что если у жителей по каким-то причинам не получается заключить декларацию в будний день, это можно сделать и в выходные, так как на рабочем месте всегда присутствует дежурный врач, медсестра и работник регистратуры.

В итоге Ирина Шамрай попросила пациентов быть чуточку терпимее в данной ситуации, так как система только внедряется и понятное дело, что возможно сбои и недочеты, однако отметила, что любые проблемы готовы решать.

Напомним, ранее николаевский облздрав рассказал, как будет работать система самостоятельного выбора врача.