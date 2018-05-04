В Николаеве убрали фигуру «человека из шин» - ее посчитали незаконной рекламой

В Николаеве убрали незаконную рекламную конструкцию возле рынка «Колос» – фигуру человека, составленную из автомобильных покрышек.
Об этом сообщается в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».
Ранее, 17 апреля в этой группе опубликовали пост с вопросом, законны ли рекламные конструкции – «человек из шин» и вывеска с надписью «Орехи», которая закрывала обзор водителям.
Администрация Ингульского района приняла это обращение в работу и 3 мая данные конструкции убрали.
Напомним, что ранее в Заводском районе Николаева убрали 40 рекламных табличек и баннеров.