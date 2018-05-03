В центре Николаева из-за прорыва водопровода залило дороги во дворах - пять домов остались без воды

Вечером в четверг, 3 мая, в Николаеве на проспекте Центральном прорвало водопровод.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, от улицы Севастопольской вплоть до Садовой через дворы текла вода. В некоторых местах уже образовались большие лужи.

Стоит отметить, что около 23:30 вода течь перестала. Возможно жильцы, которые вышли на улицу с фонариками, позвонили в аварийную службу и сообщили о произошедшем.

Как сообщили в Службе оперативного реагирования, на проспекте Центральном, 139 произошла утечка воды из земли, в связи с чем «Николаевводоканал» перекрыл водоснабжение на дома по таким адресам: проспект Центральный 137, 139 и 141, улица Севастопольская 66 и 68.

Аварийно-ремонтные работы будут выполнять в пятницу, 4 мая.

Напомним, что в вечер понедельника, 30 апреля, в Николаеве из-за аварии канализационной системы, которая произошла около недели назад, жители домов по улице Лескова окапывались и обкладывали дома мешками с песком, так как к ним во дворы текли фекалии. Выяснилось, что на полную замену разрушенного участка канализации нужно более 20 миллионов гривен.