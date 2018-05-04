Фактов заключения декларации с врачом без ведома пациента в николаевских больницах не было, – главврачи

Ирина Плиткина и Тамара Дубинец Николаевские врачи заявляют, что в местных больницах доктора не занимаются мошенничеством и без ведома пациентов не вносят их персональные данные в систему.

Об этом стало известно в четверг, 3 мая во время общения с главными врачами Тамарой Дубинец и Ириной Плиткиной.

Напомним, что и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун узнала о случае, когда пациент пришел заключить декларацию с врачом и оказалось, что он уже есть в системе. По словам Супрун это делается с целью завладения государственными средствами.

В свою очередь, наши врачи отметили, что они не сталкивались с подобными случаями:

- Такого в Николаеве не было и обращений не поступало, ни к нам, ни в управление (здравоохранения, - ПН) никто не обращался, - заявила главврач ЦПМСП №3 Тамара Дубинец.

При этом, ее коллега главврач детской поликлиники №1 Ирина Плиткина сообщила, что такое невозможно так как пациент сам лично должен присутствовать при заключении декларации и поставить свою подпись.

- Это должно идти через сервер, потому что все данные стекаются в Киев, в центральное агентство и система сама должна их сортировать. Если будут полностью совпадать все паспортные данные, то человек где-то в каком то месте должен убраться, если он законен, а вообще такого не должно быть… Без согласия и присутствия пациента врач не имеет права провести декларацию, и ее обязательно должен подписать пациент. Копия декларации отдается пациенту и там должна быть только его личная подпись. Если он не дееспособен, то может его представитель подписать, - отметила Плиткина.

Напомним, что в Николаеве мужчина с инвалидностью обвинил врача семейной амбулатории в том, что она отказалась подписывать с ним декларацию.