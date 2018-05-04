В Николаеве мужчина спрыгнул с Ингульского моста и разбился насмерть

В Николаеве в пятницу, 4 мая, мужчина спрыгнул с Ингульского моста и упал на землю.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в патрульной полиции Николаева и в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

На вид мужчине 45-50 лет. Документов при нем не найдено. Он спрыгнул с моста в той части, где мост проходит над землей, а не водой, и разбился насмерть. Сейчас на месте происшествия работает полиция, спасатели и медики.

Напомним, что в 2016 году на этом же месте 19-летний парень спрыгнул с Ингульского моста и разбился насмерть.