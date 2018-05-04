У Сенкевича пока нет конкретных кандидатур на должность директора «Николаэвлектротранс» - он предложит управлению транспорта найти подходящих людей

У депутатов и мэра Николаева Александра Сенкевича пока нет конкретных кандидатур на должность и.о. директора КП «Николаевэлектротранса» Виталия Матвеева, однако есть четкое понимание, что руководителя необходимо менять.

Об этом в комментарии журналистам рассказали глава «транспортной» комиссии Владимир Евтушенко и мэр Александр Сенкевич.

Владимир Евтушенко Так, Евтушенко изначально отказывался от любых комментариев по поводу совещания в кабинете мэра с членами «транспортной» комиссии, где обсуждался вопрос касающийся нынешнего руководителя предприятия. Однако позже сообщил, что на данный момент есть одна кандидатура на пост директор КП:

- Мы обсуждали вопросы и пришли к выводу, что главного товарища (и.о. директора Виталий Матвеев, - ПН) нужно срочно устранять от предприятия, так как непонятно его поведение. Была одна кандидатура, депутаты приняли это к сведению... я не знаю какая кандидатура, она была озвучена, депутаты приняли к сведению. Мы не принимаем решения... Пришли к выводу, что нужно срочно менять, вы же знаете как коллектив к нему относиться… никакой конкретики не было, к четкому решению не пришли, - заявил Евтушенко.

Александр Сенкевич Однако, мэр Александр Сенкевич и вовсе заявил, что во время совещания никакие кандидатуры не рассматривались.

- На сегодняшний день ни одна кандидатура не рассматривается на позицию директора электротранса. Мы пообщались с профильной депутатской комиссией и вышли с таким решением: вопрос первый – я сегодня подпишу свое решение, о том, что необходимо создавать наблюдательный совет для КП «Николаевэлектротранс», он будет наблюдать за тем как работает это предприятие, дабы не создавались такие конфликты, которые есть. Второе, на сегодняшний момент мы согласились с тем, что ситуация на предприятии складывается таким образом, что человек, который занимает позицию исполняющего обязанности директора не может ее занимать, потому что предприятие сегодня по объективным причинам не может функционировать, - прокомментировал он.

Также, Сенкевич добавил, что он обратится к рабочей группе управления транспорта Николаевского горсовета с просьбой предложить ему несколько подходящих кандидатур:

- Мне сложно лично принять решение, на счет того, кого же назначить руководителем предприятия. Сегодня действует рабочая группа при управлении транспорта, которая занимается вопросами электротранса и вопросом ситуации предприятия. Поэтому я предложу этой рабочей группе предложить мне три кандидатуры, и я выберу одного – директора предприятия… Этот контракт будет на пол года, для того чтобы понять (как он работает, - ПН), для этого будет работать наблюдательный совет и давать оценку работы предприятия и руководителя.

В свою очередь, Виталию Матвееву, который на данный момент занимает должность и.о. директора «Николаевэлектротранса» Сенкевич предложит вернуться на прежнюю должность – заместителя по вопросам инвестиционной программы в кредитной сфере.

Напомним, что 3 мая Сенкевич на встрече с работниками «Николаевэлектротранса» заявил, что судьбу директора «Николаевэлектротранса» решат на депутатских комиссиях. А также сообщал, что хотел предложить кандидатуру «одного человека» на должность директора предприятия, но решил, что тогда его будут обвинять в непрозрачности.