«Просто чей-то орган устрашения»: депутат Исаков поддержал предложение по ликвидации антикоррупционного департамента

Сергей Исаков Член транспортной комиссии Николаевского горсовета Сергей Исаков поддержал предложение депутата Владислава Ентина по ликвидации департамента внутреннего финансового контроля и противодействия коррупции.

Об этом стало известно в пятницу, 4 мая во время заседания комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли.

- Фактически, кроме как служебных записок, либо документов, которые под большим сомнением больше департамент ничего не выносит. Он не дает документ, который можно использовать, либо апеллировать в суде или других инстанциях, которые сегодня законно предопределены – полиция, прокуратура, суды, - заявил Ентин.

Владислав Ентин Также, он отметил, что те средства, которые тратятся на содержание департамента и его работников можно было бы направить на «действительно законные аудиторские проверки, которые являются основанием для проведения или возбуждения уголовных дел, проведения следственных действий…».

- Этого не сделано и сегодня мы имеем порядка 4 миллионов бюджет на содержание этого департамента: два с чем-то на заработные платы и 1 миллион на проведения конкурса на демонтажи… И тем самым мы имеем 4 миллиона минус в бюджете, а по факту никаких глобальных результатов. Те же выводы по департаменту ЖКХ. Чем все закончилось? Служебной запиской – куда мы можем приложить служебную записку, кроме как на лоб, чтобы стало легче, - сообщил депутат.

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В свою очередь, член комиссии Сергей Исаков поддержал предложение Ентина и отметил, что «у него была такая же идея, просто руки еще не дошли».

- Первый вопрос, который возникает исходя из названия этого заведения – «департамент внутреннего финансового контроля». Кто-нибудь из вас сегодня видел заключение финансового контроля хотя бы по одному объекту, по которому можно было бы оценивать работу того или иного органа, - поддерживал Исаков коллегу.

В частности он предложил, заслушать самого директора департамента Андрея Ермолаева и отчет по количеству проинспектированных органов и предприятий, результаты и почему их не донесли до депутатов, чтобы «понять эффективность департамента».

- В данном случае это заведение фактически ни за что не отвечает, никакие решения не являются легитимными, просто чей-то орган устрашения. Если говорить о коррупции, я смотрел специально, в других городах занимается один – два человека, их работу можно было бы спокойно поручить отделу кадров, который тоже, по идее этим всем занимается. Что касается контроля и противодействия коррупции, фактически у нас сегодня этот орган выполняет роль санитарной инспекции, которая когда-то была. Так давайте назовем ее как положено, такая инспекция должна быть, - заявил Исаков.

- Мы в целом поддерживаем, но нужно заслушать отчет, - заявил от имени всех депутатов Исаков.

Андрей Ермолаев В комментарии «Преступности.НЕТ» Ермолаев в очередной раз сообщил, что действия депутата Ентина обусловлены личными мотивами, так как у него есть свои билборды, будки с водой, скандал с «Евролифтом», с которыми департамент и борется.

- Понятно, что мы мешаем ему свои дела проворачивать. Такой департамент он должен быть, а то что он показывает свою собственную некомпетентность и проявляет личную заинтересованность, то… Разумные депутаты, которые собираются это поддерживать должны задаваться вопросом, какие цели преследует депутат Ентин, - заявил директор департамента.

При этом он отметил, что департамент выполняет свои функции: демонтируют батуты, МАФов и другие незаконные сооружения; очищают мосты от рекламы; занимались расследованием по экс-начальнику коммунасобственности Юрию Гавришу; вернули КОПу питание детей и многие другие.

Что касается негодования Исакова по поводу того, что депутаты не получают никаких отчетов о проверках и расследованиях, Ермолаев отметил, что для этого у них есть страница в Facebook, а также новости на сайте мэрии, где в общем и демонстрируется деятельность департамента.

- Если я лично не приходил и господину Исакову не докладывал, то это не значит что я никому не докладывал. И когда были протокольные поручения сессии то мы обязательно подавали (отчеты, - ПН). Я должен каждому депутату лично доложить-поклониться? Это не правильно, - прокомментировал он.

Также, Ермолаева огорчил тот факт, что члены комиссии готовы подержать такое решение.

- С депутатом Ентиным все давно понятно, он как местный клоун, то он полиции хамит и гордится этим. Он считает, что он делает себе пиар, имя, но это не то, что должен делать депутат. А то что остальные депутаты серьезно относятся к таким заявлениям это меня огорчает, нужно ж включать логику и понимать зачем он это делает, - добавил Ермолаев.

Напомним, что ранее депутат Николаевского городского совета, член постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Владислав Ентин сообщал, что на комиссии проголосовали за ликвидацию департамента внутреннего финансового контроля, наблюдения и противодействия коррупции, однако тогда глава этого департамента Андрей Ермолаев заявление опроверг и отметил, что такой вопрос дейсвтительно выносился на комиссию, но для его принятия не хватило голосов.