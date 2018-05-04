В Польше подросток случайно обнаружил клад одного из самых влиятельных графских родов Пруссии

14-летний подросток случайно нашел в лесу на озере Езёрак, что в Польше, спрятанные в 1945 году в земле семейные ценности прусского рода Финкенштейнов, давних владельцев усадьбы в Гублавках.

Об этом сообщает RMF24.

Издание отмечает, что семья фон Финкенштейн была одной из самых влиятельных родов в Пруссии. Все найденные подростком предметы были презентованы во время пресс-конференции в Илаве. Среди прочего там находилось несколько десятков документов и других предметов, которые пролежали более 70 лет в жестяных банках.

Большая часть найденных вещей – семейные памятки, принадлежащие графу Гансу фон Финкеншейну, который до 1945 года был владельцев усадьбы. Среди них обнаружены документы, в том числе и завещание графа с лаковой печатью и гербом рода, его личные документы и ежедневник со времен Первой мировой войны.

Кроме того были найдены и личные вещи прусского аристократа, очки, туалетные принадлежности и элементы гардероба, а также охотничьи аксессуары, военные ордена, форма и снаряжение офицера Вермахта. Более того найдены были и банкноты того времени, ювелирные изделия, карманные часы, серебряная ложка, письма и почтовые открытки и альбомы с семейными фотографиями.

Спрятанные вещи обнаружил подросток Патрик, который проводил майские праздники со своей семьей на озере Езёрак. Родители мальчика сразу уведомили о находке исследователей, после чего все вещи были переданы службам по охране культурного наследия, а потом перевезены в Историко-археологический музей в Эльблонге.

Открытие было сделано еще год назад, однако стало известно о нем только во время конференции, которая прошла в 2018 году, в связи с тем, что необходимо было сделать инвентаризацию, а также провести исследования в месте обнаружения находок.

Напомним, что в Колумбии со дна Карибского моря поднимут останки испанского галеона с сокровищами «Сан Хосе».