Сенкевич версия 2.0

Начну с того, что возвращение Александра Федоровича Сенкевича на пост мэра было неожиданностью, в том числе и для самого мэра. Можно говорить про борьбу и победу демократического, праведного стремления мэра и его команды, но в действительности всё решило стечение обстоятельств. В определённый период времени с арены управления процессами в городе и области сошёл губернатор Савченко. Для Сенкевича просто удачно всё сложилось и он смог занять место мэра второй раз за период своей каденции.

Мне, на самом деле, как жителю Николаева, – не интересно как он вернулся и сопутствующие этому процессы. Мне интересно что будет делать новый-старый градоначальник. Мы все видим в каком плачевном состоянии инфраструктура города, коммуникации, жилищно-хозяйственный комплекс. И при нём, и тем более без него, было мало созидательных и много деструктивных моментов.

Сенкевич уже имеет опыт, когда вступая в «договорняки» с депутатами и другими власть имущими силами, которые постоянно пытаются его компрометировать, успеха и конструктива - не добиться. Просто в итоге тебя «сольют» при необходимости и на этом все договорённости закончатся.

Для того, что бы выстроить новую структуру, эффективную структуру, нужно сделать перезагрузку аппарата, который бы работал независимо от депутатских прихотей.

И первые слова мэра Сенкевича в этом направлении мне импонируют. Он решил почистить ряды от людей нардепа Макарьяна. В этом есть и мужская позиция, потому что Макарьян был одним из кураторов процесса снятия Сенкевича, и практическая: те направления, которые люди Макарьяна – коррупционные, непрозрачные, а главное просто не эффективные. Логично выглядит намеренье мэра сделать серьёзные изменения в них. Естественно неизбежны кадровые изменения, где людей Макарьяна нужно заменить, желательно на нейтральных профессионалов. Речь в первую очередь идёт об : УКСе - Бохине Романе, КП Парки – Андриевской Виктории, Тендерном комитете ЖКХ- Брижатом Александре. Все эти направления в городе – провальные и правильно выбраны для замены кадров и дальнейшего улучшения работы. Здесь позиция Сенкевича ясна, понятна и логична, надеюсь, учтя предидущий опыт, он на «договорняки» и «междусобойчики» уже не пойдёт и сделает так как правильно, так как надо для города и его авторитета, как лидера общины.

Правильным шагом было объявление конкурса на должность главы управления молодёжной политики Николаевского городского совета. Кого-то из претендентов знаю чуть лучше, кого-то хуже, но искренне хочу, чтоб победил действительно достойнейший. Ведь если и по этому управлению всё будет решаться «договорнячками», то шансов на светлое будущие у нас явно не много.

Отдельная тема,- исполком Николаевского городского совета. За исключением нескольких людей, это такой старосистемный ручной исполком. Исполкому уже почти полгода, а каких-то принципиальных решений и ответственности он на себя не берёт. Из того, что нужно было сделать, что входит в круг их обязанностей - это разобраться с ситуацией на улице Школьной с рынком «Обереговый». Ситуация достаточно проста, должны были быть МАФы, а сейчас, без проекта, без аукциона, там находятся капитальные объекты. Что мешает исполкому разобраться в законном русле с этим объектом, инициировать наказание виновных и привести всё в порядок. Всё элементарно, это старосистемный ручной исполком, а рынок принадлежит «Мультику» и членам депутатского корпуса, и этот исполком не имеет ни воли, ни сил пойти на конфликт с данными субъектами.

Так же мне не понятно, что делает в исполкоме Николаевского городского совета друг Д.Макарьяна из Киева Дмитрий Крейнин. По разной информации Д.Крейнин негласный куратор проекта отстойника для фур на въезде в город. Проект нужный и интересный, но то как его хотели протянуть Макарьян и Крейнин – это верх наглости и цинизма. Отбросив срочные санитарные потребности города, они пытались забрать под отстойник землю, которая была выделена под кладбище, просто не рассматривая других вариантов под отстойник для фур. Вероятно, они как настоящие патриоты города Николаева, а кому как не адвокату из Киева, зятю экс-спикера Верховной Рады, любить Николаев, как настоящие альтруисты, которым явно ничего б не «обломилось» с инфраструктурного проекта АМПУ, думали над развитием города и просто не учли, что уже в июне этого года если кладбище не запустится, будет катастрофа.

Мэр Сенкевич месяц назад заявил, что распускать исполком не собирается и нужно работать на благо города сообща. Как временная мера на период апелляций в суде, чтоб не расшатывать ситуацию, это логично. Главное что б эта позиция не переросла в очередной виток «договорнячков» и «междусобойчиков», которые уже подводили мэра Сенкевича. В дальнейшем нужно делать перемены и строить свою вертикаль вместе с новыми более честными силами не опираясь на старую систему кадров.

Александр Федорович получил опыт, который тяжело переоценить, думаю, что он, как неглупый человек, сделал выводы.

P.S. А мы в свою очередь будем смотреть, анализировать, а в дальнейшем предпринимать шаги для улучшения ситуации в городе, либо с мэром Сенкевичем, либо без него.