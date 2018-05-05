«Помойное цунами»: после отдыха туристов на первомайские праздники Коблево нуждается в повторной уборке

После активного отдыха туристов на первомайские праздники село Коблево нуждается в повторной уборке.

Об этом сообщает «Koblevo.news».

Напомним, что 28 апреля в Коблево в рамках подготовки курорта к открытию туристического сезона убрали прилежащие к базам отдыха территории, часть пляжа, а также территории въезда в курортную зону, район Стеллы Коблево.

«Первомай, исключительно теплый в этом году, привлек на коблевские пляжи массу отдыхающих из Николаевской и Одесской областей. Буйство праздничных эмоций спровоцировало помойное цунами, накрывшее чистые до этого улицы курорта и выходы к морю, включая пляжную аллею, автовокзал и часть трассы», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что туристы не сочли нужным сохранить тот порядок, который местные жители и предприниматели навели до их приезда и только «малая часть туристов с машинами, загрузили мусорные мешки после первомайского пикника у моря в авто».

«Опуская, ответственность «Селькомунхоза», к которой мы непременно еще вернемся, и акцентируя внимание непосредственно на туристическом свинстве, хотим отметить, что расхожее выражение «где едим, там и срем» удивительным образом сохраняет свою актуальность на протяжении всего пути к европеизации Украины», - говорится в публикации.

В частности отмечается, что есть и вина сельсовета, который не установил мусорные баки, при этом не стоит и выпускать из внимания то, что «отдыхающему не присуще задумываться над тем, что он мусорит на территории, за которую отвечает тот или иной арендатор, ровно также как задумываться о том, что он вообще где-либо мусорит».

Напомним, что житель города Николаева пожаловался на состояние парка «Дубки» после Пасхальных выходных, который находится в Ингульском районе города. По его словам, отдыхающие оставили после себя неубранный мусор, срубленные и поврежденные деревья.