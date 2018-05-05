На николаевские фирмы-перевозчики «ТФТ» и «Авто - Виола плюс» составили пять актов о нарушении

В пятницу, 4 мая управление транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского городского совета провели внеплановую проверку городских автобусных маршрутов на соблюдение требований договора на перевозку пассажиров.

Об этом управление сообщает на своей странице в Facebook.

В этот раз проверили маршруты № 20 «Завод «Заря» - «Машпроект» - микрорайон Намыв», № 16 «микрорайон Намыв - улица Космонавтов, 71», № 21 «ст. Николаев-пассажирский - микрорайон Намыв», № 31 «микрорайон Намыв - санаторий «Дубки».

В результате было составлено пять актов о нарушении условий договора на перевозку пассажиров. В дальнейшем вышеупомянутые акты будут направлены руководству предприятий - перевозчиков МЧП «ТФТ», ЧП «Авто - Виола плюс» для ознакомления и устранения выявленных нарушений.

Напомним, что в Николаеве 27 апреля во время проверки автобусов на маршрутах №9 и 10 составили два акта о нарушениях условий договоров на перевозку пассажиров.