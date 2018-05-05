Николаевские патрульные оштрафовали экс-губернатора Мерикова за нарушение ПДД

Мериков Патрульные полицейские остановили и оштрафовали экс-губернатора Николаевщины Вадима Мерикова за нарушение правил дорожного движения.

Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

Исходя из протокола, в четверг, 3 мая, в 01:40 Мериков совершил нарушение, предусмотренное или частью 1 статьи 122 («Превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения») или частью 1 статьи 123 («Нарушение правил движения через железнодорожные переезды») Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В свою очередь Мериков написал, что это было его первое общение с патрульной полицией и прошло оно «тактично, четко, по сути», протокол оформили за 3 минуты. Он оплатил штраф в сумме 255 гривен.

Ранее сообщалось, что николаевского депутата Чмыря остановили за нарушение ПДД – патрульные заподозрили, что он был пьян. Однако позднее николаевские БЮТовцы отрапортовали, что в этот раз депутат Чмырь оказался трезвым, а действия патрульных назвали провокацией.