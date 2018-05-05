Порошенко подписал закон о присоединении громад к городам областного значения

Порошенко Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон о добровольном присоединении объединенных территориальных громад, сел и поселков к территориальным громадам городов областного значения (Законопроект № 6466).

Об этом сообщается на сайте Президента.

«Документом закладываются основы решения ряда вопросов, связанных с развитием инфраструктуры крупных городов, и возможности воспользоваться результатами социально-экономических, культурных и других проектов, которые осуществляются за счет расходной части городского бюджета значительной части населения соответствующих сел и поселков, которые работают в городе и платят в его бюджет налоги», - говорится в сообщении.

Отмечается, что объединение в одну территориальную общину пойдёт на пользу как городу-центру, так и селам и поселкам, являющимися его «спутниками».

«Для жителей последних станут доступными более качественные социальные, административные, другие услуги, которые предоставляются из местного бюджета. Большие города получают новые территории для развития, в том числе комфортных зеленых жилых районов. Кроме того, такое объединение станет мощным толчком для развития пригородной инфраструктуры: автодорог, транспорта», - отмечается в сообщении.

Как известно, Верховная Рада приняла этот закон 3 апреля 2018 года.

Напомним, что ранее Порошенко наложил вето на ранее принятый Верховной Радой закон «О дипломатичной службе».