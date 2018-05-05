В России начались протесты приуроченные к инаугурации Путина: «Он нам не царь»

В российских городах в субботу, 5 мая, начались протестные акции «Он нам не царь», организованные сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом со ссылкой на общественно-политический YouTube-канал Навальный Live, который ведет трансляцию с акции, сообщает Meduza.

Отмечено, что данные акции приурочены к инаугурации президента Владимира Путина, которая состоится 7 мая.

«Согласно трансляции, согласованные акции прошли во Владивостоке и Хабаровске, а также в Комсомольске-на-Амуре. На момент публикации новости акции начались в Юго-Сахалинске и Иркутске. Запланированы акции в ряде сибирских городов, в том числе Новосибирске, Томске, Красноярске, Улан-Удэ», - говорится в сообщении.

При этом в ряде городов, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, акции не согласованы с местными властями. Также в Красноярске перед акцией была задержана координатор штаба Навального Яна Герасимова, ее обвиняют в организации несогласованного мероприятия.

В частности, судя по видеотрансляции, которую ведет Mash, на площади одновременно слышны как лозунги вроде «Майдан не пройдет» и «Родина, свобода, Путин», так и «Долой царя».

По данным «Сибирь.Реалии» задержали уже более 250 человек, среди которых простые прохожие. которые не участвовали в акции.

Напомним, что по данным экзит-пола Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на выборах президента РФ Владимир Путин набрал 73,9% голосов избирателей.