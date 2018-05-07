«Нет тела, нет дела»: Шамрай утверждает, что горздрав Николаева не выделял деньги частной фирме за услуги томографа

Ирина Шамрай Начальник управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай комментируя уголовное производство на ее имя, открытое Заводским отделом полиции касательно законности выделения денег частной фирме за услуги томографа заявила, что никаких договоров и выделения денег со стороны управления не было.

Об этом она сообщила в комментарии «Преступности.НЕТ».

Так, по ее словам на управление приходили запросы от полиции и прокуратуры, на которые ответили, что никаких договоров нет и деньги никто не выделял.

- Нет тела, нет дела. Где деньги? Кто выделил? Деньги может выделить только сессия, которая полномочна решать эти вопросы, - прокомментировала она.

Также Шамрай сообщила, что управление здравоохранения предложило несколько вариантов решения сложившейся проблемы.

- Мы внесли целый ряд предложений: закупка дорогостоящего оборудования, которое стоит около 25 миллионов гривен, и во-первых сначала должны быть деньги, потом нужно провести торги, оборудование должно быть доставлено в лечебное заведение, которое будет проводить эти торги. Потом будет проведена установка оборудования, потому что к комнате есть некоторые условия и только потом пациенты смогут воспользоваться им, при чем на каждый томограф, который у нас есть и функционирует тратиться около 2 миллионов гривен. Поэтому для того чтобы решить этот вопрос быстро, изучив опыт других городов, было предложено как один из вариантов решения проблемы немедленно - это выделение 700 тысяч гривен на обследование 1 тысячи 100 пациентов, которые нуждаются в немедленном обследовании, - пояснила начальница управления.

В частности, в Николаеве есть 10 фирм, в которых работают томографы, и любая из них может предложить свои услуги.

- Так как большинство неотложных пациентов поступают в БСМП и их нельзя перевозить в таком состоянии, главврач БСМП (Александр Демьянов, - ПН) изучил предложения всех 10 фирм, которые работают на территории Николаева и ведя с ними переговоры определил, что если вокруг обследование стоит около 800 гривен, то специалисты решили, что это будет стоить 650 гривен, если будет договор, пациенты в неотложном состоянии. Но на сегодняшний день, деньги не выделены, договор не подписан, вопрос не решен, - объяснила Шамрай.

При этом она отметила, что окончательное решение будет за депутатами и «никто просто так не будет тратить ни копейки бюджетных денег».

- Я тем более, я являюсь распорядителем бюджетных средств и делегирую свои полномочия тому главврачу, который будет заниматься этой проблемой. Возможно нам выгоднее такое предложение, если экономисты сядут и посчитают то они поймут, что выгоднее заключить договор на предоставление услуги, чем закупать (томограф, - ПН) за 25 миллионов. Я не против закупки, я за то, что бы все развивалось и шло вперед, но мы далеко отстали от наших соседей, у нас нет оборудования. Оно стоит дорого, а специалисты, которые умеют с ним работать еще дороже, - добавила она.

Напомним, что ранее горздрав просил 700 тысяч гривен для решения проблемы с услугами МРТ и КТ-обследования николаевцев. Это обеспечило бы БСМП данными услугами на год и, по мнению Шамрай, является более экономным вариантом, чем покупать собственный томограф и платить за его обслуживание.