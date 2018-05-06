Канадец-именинник сорвал куш в лотерею в день выхода на пенсию

Житель канадского Ванкувера Пин Куэнь Шум (Ping Kuen Shum) сорвал миллионный джекпот в свой день рождения. В этот же день он вышел на пенсию.
Об этом сообщает «Корреспондент.net» с ссылкой на «The Independent».
Сообщается, что о своем выигрыше он узнал в последний рабочий день и день рождения. Неожиданную удачу он отпраздновал с семьей и друзьями в китайском ресторане.
Выигранные деньги мужчина планирует потратить на путешествие в Китай.
«Даже не верится, что все три события случились в один день. Я столько лет упорно трудился и теперь хочу поделиться состоянием с семьей», - отметил канадец.
Ранее сообщалось, что жительница Канады обеспечила себя на всю жизнь, сыграв в лотерею.