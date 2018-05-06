В Центральной Македонии фермеры случайно обнаружили останки слона, который жил 8 миллионов лет назад

В Центральной Македонии, во время полевых работ, фермеры случайно обнаружили останки доисторического слона.

Об этом сообщает интернет-издание «Life».

На место прибыли палеонтологи из Македонии и Болгарии. Так, ученые установили, что останки принадлежат животному, которое там обитало около восьми миллионов лет назад. Также, при начальном изучении палеонтологи определили, что на момент смерти слону было 50 лет, а его вес составлял примерно 10 тонн.

Напомним, что ранее археологии обнаружили руины античного храма в африканской пустыне.