В Центральной Македонии фермеры случайно обнаружили останки слона, который жил 8 миллионов лет назад

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В Центральной Македонии, во время полевых работ, фермеры случайно обнаружили останки доисторического слона. 

Об этом сообщает интернет-издание «Life».

На место прибыли палеонтологи из Македонии и Болгарии. Так, ученые установили, что останки принадлежат животному, которое там обитало около восьми миллионов лет назад. Также, при начальном изучении палеонтологи определили, что на момент смерти слону было 50 лет, а его вес составлял примерно 10 тонн.

Напомним, что ранее археологии обнаружили руины античного храма в африканской пустыне. 

 
Олена Мельниченко

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русскийобщество