В NASA успешно запустили космическую миссию на Марс

В США в субботу, 5 мая на базе Вандерберг в Калифорнии состоялся успешный запуск ракеты «Atlas V» с зондом «InSight» для исследования Марса.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Новый марсоход будет изучать строение Марса. Название аппарата «InSight» расшифровывается, как «Interior Explorationusing Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport» - «Изучение внутреннего строения с помощью сейсмологических и геодезических исследований и переноса тепла».

Ученые надеются получить новые данные о формировании планет земной группы, входящих в Солнечную систему. «InSight» будет замерять тектоническую активность на Марсе и изучать влияние метеоритов на планету.

По данным, миссия должна прибыть на планету 28 ноября. Предположительно, «InSight» проработает чуть больше одного марсианского года, или 728 земных дней.

Напомним, что зонд «Trace Gas Orbiter» миссии «ExoMars», который отправился для исследования Марса в 2016 году, сделал первые цветные фото Красной планеты с новой орбиты.