Американские хирурги удалили женщине опухоль весом 60 килограмм

Врачи госпиталя Дэнбери в американском штате Коннектикут, удалили пациентке опухоль яичника весом около 60 килограммов.

Об этом сообщает «Корреспондент.net» с ссылкой на сайт медучреждения.

Женщина обратилась к гинекологу, начав резко набирать вес. На протяжении нескольких месяцев она прибавляла около 4,5 килограмма за неделю. Сеанс МРТ показал наличие опухоли, которую специалисты посчитали доброкачественной, однако она росла так быстро, что не позволяла пациентке полноценно двигаться и есть.

Из-за размеров новообразования женщина вынуждена была пользоваться инвалидным креслом. По словам гинеколога Ваагна Андикяна, новообразование было очень крупным, если учесть что большой считается опухоль весом от 11 килограммов.

В итоге команда из 25 врачей за две недели разработала план хирургического вмешательства. Специалистам удалось решить главную задачу – избежать повреждения кровеносного сосуда, от которого «питалась» опухоль.

Пятичасовая операция прошла успешно, пациентка находится в хорошем состоянии.

Напомним, что в Институте сердца Министерства здравоохранения Украины врачи провели уникальную операцию. Пациентом стал недоношенный ребенок весом в 1 килограмм.