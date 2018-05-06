Петиция за семейные ценности набрала необходимые 25 тысяч подписей

Петиция о защите традиционных семейных ценностей и института семьи набрала необходимые 25тысяч подписей для того, чтобы ее рассмотрел президент Украины Петр Порошенко.

Об этом сообщает Громадське радіо со ссылкой на сайт Администрации Президента.

В петиции отмечается требование разработки законопроекта о запрете пропаганды и популяризации различных видов девиантного полового поведения и антисемейных идей, в том числе, в форме так называемых «маршей равенства», «прайдов», «гей-парадов», «фестивалей квир-культуры», тематических материалов в СМИ.

Отметим, что реакция на петиции со стороны руководства государства происходит в случае получения необходимых 25 тысяч подписей. Такой сбор должен состояться в течение трех месяцев. Если за этот период петиция не набирает необходимых подписей, ее не рассматривают.

Напомним, что в Чечне начали массовые преследования гомосексуалистов, вследствие которых три человека погибли.