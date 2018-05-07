Ученики и педагоги николаевской школы вырастили сад, несмотря на кражи деревьев и кустов

В Николаеве ученики и педагоги школы № 57 имени Т.Г.Шевченко вырастили сад на территории своего учебного учреждения.

Об этом сообщили в пресс-центре николаевской школы №57.

Парк насчитывает более 340 деревьев и кустов, несмотря на то, что ежегодно жители цинично воруют молодые саженцы. Построенное 25 лет назад на пустыре на Намыве здание школы сейчас утопает в зелени, ароматах цветов. Здесь каждый клочок земли засажен деревьями, декоративными кустами, цветами.

- Приживались они на наших песчаных почвах Намыва очень болезненно, - рассказывает директор школы Татьяна Блакитная. - В первый год работы на территории учебного заведения не было ни одного деревца, а уже весной мы собственными силами высадили 110 деревьев, в основном, акации, тополя. По десять саженцев на класс. Сами сажали, поливали, ухаживали. Но, несмотря на это, оставалось не более 5-7 деревьев. Большая часть просто погибала, другая – была поломана, и, третья часть саженцев куда-то «исчезала».

- Поэтому старых деревьев, высаженных в первые пять лет, немного – чуть больше сорока. Но учителя и ученики не сдавались: каждой весной мы сажали новые деревья, объявляя «Год дерева в школьном парке». Я люблю наш школьный сад. Это дело моей жизни, моя отдушина. Любят свой парк и ученики, и выпускники. Дарят школе саженцы, которые привозят с дачи, от бабушек из села, а выпускники, которые уже самостоятельно работают, покупают в садовых питомниках за свои средства более «экзотические» виды. Например, в этом году выпускники высадили аллею туи.

Блакитная рассказала, что в позапрошлом году был «Год яблони», в прошлом – «Год дуба», в этом году – «Год вишни». И каждый раз молодые саженцы воруют. В частности, дети высаживают не менее полусотни, а остается расти не более десятка молодых деревьев. Педагог-организатор Нина Ткачик чуть ли не до слез разволновалась, рассказывая о прошлогоднем «Годе дуба»:

- А мы высадили более 50 деревцев, а осталось три! Если бы вы знали, как дети радовались, что у нас будет дубовый бор! Но менее чем за месяц неизвестные вырвали на корню. Может себе на дачу, или чтобы отнести на рынок. Я бы не хотела оскорблять всех жителей микрорайона. Ведь многие нас благодарят за это зеленый оазис на территории школы. Однако школьный двор открыт, через него во все стороны люди идут, даже на пляж. Вечером на детской площадке играют дети, а на двух школьных стадионах во внеурочное время всегда занимаются все, кто желает.

Школьный сторож не способен охватить ночью всю территорию, когда по ней постоянно ходят. Он в первую очередь следит за школьным зданием, но, если бы поймал вора, то «разобрался бы с ним так, как он этого заслуживает».

Всего в школьном парке растет 28 видов деревьев: 9 – плодовых и 19 – хвойных и листопадных. Это – персик, абрикос, вишня, черешня, яблоня, слива, алыча, айва, груша. А также тополь, липа, лещина, граб, сосна, пихта, ель, орех грецкий, туя, три вида ивы, береза, рябина, шелковица, калина, четыре вида кленов, три вида акации, дикая вишня, фисташковое дерево.

Напомним, что ранее в Николаеве неизвестный украл возле офиса декоративное дерево.