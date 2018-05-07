«Памятник с кошкой на руках», - в Мексике увековечили украинца, расшифровавшего письменность майя

В мексиканской Мериде установили памятник украинскому ученому Юрию Кнорозову, который расшифровал письменность майя.

Об этом сообщает «Вокруг света».

В 1956 году украинский историк, этнограф и лингвист Юрий Кнорозов защитил кандидатскую диссертацию, посвященную «алфавиту де Ланды», составленному в XVI веке испанским епископом Диего де Ландой. В своем докладе, который длился всего 3,5 минуты, ученый показывал, как он расшифровал письменность майя, и комиссия постановила назначить ему степень не кандидата, а сразу доктора наук.

Ранее дешифровка считалась практически невозможной: сохранилось слишком мало письменных артефактов майя, и это были не отдельные слова или буквы, а всего лишь склады. В 1562 году епископ Юкатана Диего де Ланда сжег грандиозное количество книг и других памятников этой культуры, поэтому Кнорозову пришлось проделать колоссальную работу.

Ученый составил каталог иероглифов майя и к 1952 году смог установить фонетическое чтение некоторых из них. Полный перевод иероглифических рукописей майя был опубликован в 1975 году, а в 1977 Кнорозов получил за него Государственную премию СССР.

Несмотря на то, что открытие украинца стало мировой сенсацией, а в Латинской Америке он и вовсе превратился в объект культа, побывать на родине майя Юрий Кнорозов смог только в 1990 году, когда его пригласили в Гватемалу – до этого он был невыездным.

В 1995 году Кнорозов был награжден орденом Ацтекского орла, который вручается мексиканским правительством иностранным гражданам за исключительные заслуги перед Мексикой. Позже он еще раз побывал в Мексике, а также в США, где проверял гипотезу о происхождении месоамериканцев.

В 1999 году ученый умер от инсульта. Но в Мексике его помнят и чтут до сих пор. Первый памятник в его честь установили в 2012 году в Канкуне, второй – в марте 2018 года в Мериде. Монумент авторства Пачелли находится рядом с Большим музеем мира майя. На трехметровом памятнике изображен Юрий Кнорозов с любимой кошкой Асей на руках.

Напомним, ранее сообщалось, что в Македонии фермеры случайно обнаружили останки слона, который жил 8 миллионов лет назад.