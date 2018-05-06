Глава Минздрава опубликовала инструкцию, как правильно мыть руки

Глава Министерства охраны здоровья Украины Уляна Супрун опубликовала инструкцию, как правильно мыть руки. Это рекомендации для медиков, но также они будут полезными для каждого.

Схему Супрун выложила на своей странице в Facebook.

«Связь между мытьем рук и распространением инфекционных заболеваний была установлена только два века назад. Однако сегодня использование воды и мыла для поддержания гигиены обычное дело для большинства семей. С детства мы знаем, что такие простые вещи как мытье рук спасают жизни. Однако часто забываем о них».

«Это касается исключительно всех, однако больше всего людей, которые спасают наши жизни – врачей и всех работников медицинских учреждений. Несмотря на доступность современных методов дезинфекции, риски получения инфекции во время пребывания в медицинском учреждении остаются высокими и сегодня».

«Соблюдение правил гигиены рук в медицинских учреждениях и учреждениях здравоохранения позволяет спасти миллионы жизней. Давайте не забывать об этом и мыть руки тщательно!» - сообщила Супрун.

Напомним, ранее Супрун заявила, что диагноз остеохондроза является коммерческим мифом современности.