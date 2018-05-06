Николаевские десантники на учениях в Германии тренировались отражать атаки противника

На учениях «Combined Resolve X» в Германии украинские военные тренировались отражать атаки условного противника.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Противник неоднократно пытался обнаружить украинские позиции с помощью беспилотных летательных аппаратов, и затем перешел к штурму силами механизированной роты на бронемашинах «Bradley».

«В ходе боя были «уничтожены» 4 бронемашины и 80 процентов личного состава противоположной стороны. Но поскольку это учения, то наблюдателями было принято решение переиграть этот эпизод. В ходе повторного штурма представители сил «BLUEFOR» потеряли две бронемашины и отступили», - сообщили в ведомстве.

Напомним, что Вооруженные силы Украины на учениях представляет рота от 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Николаева и танковый взвод 14-й отдельной механизированной бригады.