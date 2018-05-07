Нам 10 лет!

5 мая интернет-изданию Преступности.НЕТ исполнилось 10 лет.

За это время ПН от издания, над названием которого все смеялись и не упускали возможности пошутить, стал изданием, которое ежедневно посещает от 40 до 70 тысяч читателей. В месяц нас посещает около 180-200 тысяч читателей из Николаева и области, и еще 300-400 тысяч со всей Украины.

За это время ПН стал изданием, которое своими новостями меняло ход событий, смещало людей с должностей, вскрывало различные коррупционные схемы, помогало больным и тем, чьи права были нарушены.

За это время мы допустили много ошибок, но еще больше выводов мы сделали.

За это время мы кому мы только не "принадлежали", но мы то знаем, что принадлежим сами себе.

За это время мы так и не научились писать совсем без ошибок :) и продолжаем краснеть, когда их допускаем.

За это время столько людей приходило и уходило, что даже сложно сказать точную цифру. Однако все они внесли свой вклад в развитие ПН.

За это время на сайте вышло почти 200 тысяч новостей, статей, материалов в блогах.

За это время чего только не было ;)

Я с ПН 7 лет. И я не жалею)

Дмитрий Дмитриев, Андрей Сенченко, Артем Дыбленко. Без вас ничего бы этого не было.

Отдельное спасибо одному хорошему человеку, который отбивает все хакерские атаки и делает так, что мы онлайн при любых условиях)

Тарас Леонтян, Катерина Вовченко, Вадим Богданов, Александра Ющишена-Вязникова, Леша Дроздов, Людмила Волкова, Виолетта Чех, Юлия Давиденко, Євген Трофімов, Олена Мельниченко у нас с вами еще очень много дел)

Спасибо всем, кто был к этому причастен. Всех вас не отмечу, вас просто слишком много))