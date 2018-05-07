В Коблево к началу лета откроют новую набережную

В селе Коблево Николаевской области в начале июня 2018 года будет открыта новая набережная протяжностью 260 метров.

Об этом сообщает «Koblevo.News».

Как отметил глава сообщества предпринимателей Коблево Олег Воз, идея возведения возникла несколько лет назад. Администрация сельсовета и областная администрация поддержали инициативу на документальном уровне, что заняло достаточно продолжительное время. Бюрократические проблемы затянули реализацию проекта на 4 года.

Издание отмечает, что на сегодняшний день закончены работы по устройству подпорных модулей, защищающих набережную от штормов и размытия, укладывается тротуарная плитка. К работе приступили мозаичники – 250 метров подпорных модулей будут обложены белой мозаикой.

Подходит к завершению изготовление второй партии дизайнерских фонарей. Работы по благоустройству берега Коблево продолжает одесская строительная компания «Волкон». Также в мае закончится сооружение и отделка стационарных цветочных клумб, куда будут засажены растения, адаптированные для цветения в течение лета.

«По задумке одесского архитектора Юрия Беликова, автора проекта, клумбы будут иметь яркие и насыщенные цвета, контрастирующие с белоснежным тротуаром и скамейками набережной», – пишет издание.

Кроме того, на набережной будут посажены 20 пальм, высота которых составляет порядка четырех метров.

«Мы решили, что курорт Коблево должен развиваться и поэтому строим красивую европейскую набережную – это первое, что необходимо на курорте, помимо соблюдения чистоты зоны отдыха для сотен тысяч туристов из Украины и зарубежья», — сказал глава сообщества предпринимателей Коблево.

На набережной будут располагаться бесплатный туалет на достаточное количество кабинок и бесплатные душевые. Согласно утвержденному детальному плану территории, согласованному в Николаевской областной государственной администрации, курорт Коблево, в итоге, должен приобрести набережную, длиною в полкилометра.

«К этому лету мы полностью закончим два этапа — 260 метров. Очень надеемся, что у нас хватит сил, здоровья, энергии, финансов на то, чтобы в следующие год-два приступить к следующим этапам. И, суммарно длина одной из самых ярких и привлекательных набережных на черноморском побережье составит 500 метров», - отметил Олег Боз.

Стоит отметить, что одной из главных условий, поставленных перед разработчиками, являлось максимально сохранить территорию пляжа. На данный момент сохраненная ширина пляжа составляет 40 метров.

Напомним, что после активного отдыха туристов на первомайские праздники село Коблево нуждается в повторной уборке.