Николаевским спасателям передали новые четыре пожарные машины

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В понедельник, 7 мая, николаевским спасателям передали новую технику для их автомобильного парка. 

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, автомобильный парк Николаевского гарнизона оперативно-спасательной службы гражданской защиты пополнился четырьмя специальными пожарными автомобилями на базе шасси «KRAZ», которые приобрели за счет государственного бюджета в рамках реорганизации и реформирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

 

В свою очередь, глава ГСЧС в Николаевской области Максим Грицаенко вручил ключи от автомобилей руководителям Центрального, Заводского, Ингульского и Корабельного районных отделов, где в дальнейшем и будут находиться машины. 

Ранее сообщалось, что николаевские спасатели получили новые шлемы, бронежилеты и щиты.

Олена Мельниченко

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русскийобщество