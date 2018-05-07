Николаевским спасателям передали новые четыре пожарные машины

В понедельник, 7 мая, николаевским спасателям передали новую технику для их автомобильного парка.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, автомобильный парк Николаевского гарнизона оперативно-спасательной службы гражданской защиты пополнился четырьмя специальными пожарными автомобилями на базе шасси «KRAZ», которые приобрели за счет государственного бюджета в рамках реорганизации и реформирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В свою очередь, глава ГСЧС в Николаевской области Максим Грицаенко вручил ключи от автомобилей руководителям Центрального, Заводского, Ингульского и Корабельного районных отделов, где в дальнейшем и будут находиться машины.

Ранее сообщалось, что николаевские спасатели получили новые шлемы, бронежилеты и щиты.