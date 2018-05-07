На Херсонском шоссе в Николаеве спилили 55-летние акации для расширения дороги

7 мая в Николаеве на Херсонском шоссе работники строящегося гипермаркета «Эпицентр» спилили шесть деревьев акации для дальнейшего расширения автодороги и обустройства тротуара.

Об этом с места событий передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Отметим, что утром 7 мая, когда работы только начались, местные жители вызвали сотрудников патрульной полиции, так как им действия рабочих показались незаконными. Однако полицейские не нашли ничего противозаконного в этом.

Согласно имеющейся у работников документации на проведение работ, их задача состоит в спиливании шести деревьев акации. Это нужно для того, чтобы расширить определенный участок дороги на Херсонском шоссе возле будущего гипермаркета.

Один из сотрудников компании сообщил, что вместе с расширением проезжей части, будут также облагораживаться тротуары и высаживаться новые деревья. Дата окончания работ - май 2019 года.

Напомним, что в Николаеве из-за удара молнии горел тополь.