На Херсонском шоссе в Николаеве спилили 55-летние акации для расширения дороги

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7 мая в Николаеве на Херсонском шоссе работники строящегося гипермаркета «Эпицентр» спилили шесть деревьев акации для дальнейшего расширения автодороги и обустройства тротуара.

Об этом с места событий передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Отметим, что утром 7 мая, когда работы только начались, местные жители вызвали сотрудников патрульной полиции, так как им действия рабочих показались незаконными. Однако полицейские не нашли ничего противозаконного в этом. 

Согласно имеющейся у работников документации на проведение работ, их задача состоит в спиливании шести деревьев акации. Это нужно для того, чтобы расширить определенный участок дороги на Херсонском шоссе возле будущего гипермаркета.

Один из сотрудников компании сообщил, что вместе с расширением проезжей части, будут также облагораживаться тротуары и высаживаться новые деревья. Дата окончания работ - май 2019 года.

Напомним, что в Николаеве из-за удара молнии горел тополь.

 

Євген Трофімов

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русскийобщество