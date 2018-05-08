На международных учениях николаевские десантники показали, как нужно проводить рейды в тыл противника

Николаевские воины из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады на учениях Combined Resolved X тренировались проводить рейды в тыл противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Сводное подразделение николаевских десантников и танкистов из 14-й бригады два дня удерживало важную высоту близ городка Равенсдорф. После нескольких неудачных попыток выбить оттуда десантников и танкистов противник прекратил штурмовать данный район.

По условиям учений вся подбитая техника и пораженный личный состав на следующий день снова возвращается в строй. Поэтому командованием сил OPFOR приняло решение нанести максимальное поражение противоположной стороне. Поскольку силы BLUEFOR (условные противники украинских военных – ПН) длительное время не проявляли никакой активности, украинцы решили перейти к активным действиям – провести рейд в глубокий тыл противника. Задачей было захватить важный перекресток и удерживать его как можно дольше.

«По данным разведки на пути к намеченной точке заметили бронегруппу противника с танком «Abrams» и бронемашиной «Bradley». Наши силы насчитывали два БТР-80, два танка Т-84 и автомобиль HMMWV. Применив средства задымления, группа успешно преодолела опасный участок и прорвалась в указанный район. Противник начал стягивать к перекрестку 8 танков «Abrams» и четыре бронемашины «Bradley», а также значительные силы пехоты. Бой продолжался более двух часов. Полностью подавить сопротивление нашей группы удалось только применив огонь артиллерии. В результате потери сил BLUEFOR составили 4 танка «Abrams», 2 бронемашины «Bradley» и до 20 пехотинцев», - отметили в Генштабе.

- Они не ожидали, что мы, имеющие гораздо меньше сил и уже несколько дней удерживающие оборону, проведем такую ​​дерзкую операцию. Руководство учений тоже было удивлено – в район конечной точки нашего рейда сразу прибыло 15 посредников. Это очень большое скопление на одном участке, - отметил заместитель командира 79-й бригады подполковник Максим Миргородский.

В то же время 3 БТР, 3 HMMWV и один танк отправились в противоположном направлении и, прорвавшись через блокпост противника, атаковали его главный логистический центр.

«В результате атаки нашим подразделениям удалось уничтожить около половины инфраструктуры. Уже при возвращении в базовый лагерь остатки украинской группы наткнулись на значительные силы противника и были остановлены. Такие активные действия получили высокую оценку от командования батальона», - отмечено в сообщении.

В настоящее время десантно-штурмовая рота готовится отработать сценарий боя в городе. Сейчас украинские военнослужащие организуют оборону одного из населенных пунктов. На полигоне Хохенфельц есть несколько смоделированных городков, где роль местных жителей играют специально нанятые актеры. Для большей реалистичности на гражданских тоже одета система имитации «MILES». Предполагается, что для штурма города противник применит свои спецподразделения.