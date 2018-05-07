Эскулап из роддома. Правда о Евгении Волохове. Часть Первая

То, что творится в лечебных учреждениях Николаева, ни для кого не секрет: низкое качество оказания медицинской помощи и поборы с пациентов под предлогом «благотворительности», повальная коррупция и «чудеса» с выделяемым бюджетным финансированием, сомнительная коммерческая деятельность, осуществляемая главврачами на территории подведомственных учреждений через родственников и друзей.

Оставим в стороне медицинскую реформу – это дело профессионалов. Но очевиден тот факт, что руководящий состав больниц, диспансеров, поликлиник и роддомов города медленно и уверенно превращается в такой себе «дом престарелых» – главврачи пенсионного возраста, мертвой хваткой держатся за свои хлебные места.

В обществе давно сформировался социальный запрос на кардинальные кадровые перемены в руководящем корпусе медицинских работников. Но воз и ныне там – движения вперед нет. Были надежды, что с приходом нового начальника городского управления охраны здоровья Ирины Шамрай ситуация изменится в лучшую сторону, однако они так и остались надеждами – обновления медицинского менеджмента на уровне города нет и не предвидится. Видно, что эти люди очень крепко сидят в креслах. По крайней мере, всем им в 2017 г. были продлены контракты еще на несколько лет.

Эталонный образчик такого главврача-пенсионера – главврач городского роддома №1 Евгений Волохов, назначенный на эту должность – подумать только! – с 1985 года. Несмотря на почтенный возраст (в нынешнем году – 70 лет), а главное – бесконечные скандалы, сопровождающие его деятельность, он продолжает занимать свой «бессмертный» пост. А как же: заслуженный врач, почетный гражданин г. Николаева, «Горожанин года» и всякое такое!

Конечно, любой руководитель не застрахован от ошибок, скандалов, жалоб и сплетен. Но не в таком же безумном количестве! Возьмем хотя бы последнее десятилетие из его бурной биографии.

Десять лет назад в подведомственном ему роддоме №1 во время родов умерла Марина Капустина. Все эти годы ее мать пытается добиться признания врачебной ошибки, которая привела к смерти дочери, безрезультатно оббивая пороги всевозможных инстанций. В свое время было открыто уголовное производство, есть акт судебно-медицинской экспертизы, указывающий на вину главврача и других сотрудников роддома №1. Но виновные, благодаря неповоротливости и продажности нашей правовой системы, так и не наказаны. Главврача и его подчиненных освободили от уголовной ответственности… из-за истечения срока давности.

В 2009 г. у 29-летней на тот момент роженицы Натальи Ивченко родился мертвый ребенок. Наталья и ее мама убеждены, что малыша можно было спасти. Беременность проходила без осложнений и патологии, анализы были в норме, плановые УЗИ плода показывали, что ребенок активен и развивается хорошо.

«Долго тогда пришлось нам бегать за главным врачом роддома Евгением Павловичем Волоховым, чтобы дал согласие на роды в его роддоме, - рассказывала позже Н.Ивченко в интервью. - Мы ознакомились с их расценками, хотя они были и немалые - пребывание в одноместной палате расценивалось до пяти тысяч гривен в зависимости от предоставленного комфорта, но мы, конечно же, соглашались на любые условия. Думали, может, внимания больше будет, ведь деньги – не главное в жизни».

Когда начались схватки и женщина с мужем приехали в роддом, их зачем-то, заставили ехать в женскую консультацию, расположенную примерно в 2,5 км. от роддома. Разумеется, потом пришлось возвращаться назад. Несмотря на очевидное начало родовой деятельности, женщину гоняли из кабинета в кабинет, с этажа на этаж, пока, наконец, не сделали кесарево сечение. Ребенка достали уже мертвым со сплюснутой головкой и ушами фиолетового цвета. На вскрытии врач сказал, что ребенок был доношенный, просто роды оказались неудачными.

«Как ни странно, главврач Волохов нас не желал принимать, бесцеремонно выгонял из кабинета, как какую-то скотину, – вспоминала мама роженицы. – Когда я наконец-то прорвалась к нему и стала высказывать претензии, он с пренебрежением вызверился: «Не брызгайте на меня слюной!». Скажите, ну разве это врач?»

Делом занялись следственные органы, возникла версия, что при родах ребенка могли подменить на мертворожденного. Были открыты два уголовных производства – по ст. 140 УК («Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником») и по ст. 148 («Подмена ребенка»). Но и это дело, тянувшееся долгие годы, окончилось ничем.

Позже, в 2013 г. брат еще одной роженицы заявил, что после родов та вынуждена была перенести две операции по вине медработников роддома №1, поскольку при выписке ее должным образом не обследовали. В итоге в матке осталась плацентарная ткань, что привело к осложнениям и последующим операциям. При выскабливании женщине повредили матку, а также сделали надрез и травмировали кишечник.

В том же 2013 г. у горожанки по имени Анна при родах умер ребенок. По твердому убеждению женщины это произошло из-за того, что ей вовремя не оказали должную помощь. «Я чуть сознание не теряла, – вспоминала женщина. – Но врач никого не вызывала, она спала. Я ее три раза за ночь будила, когда мне становилось хуже. Она мне говорила: «Иди спать! Что ты начинаешь? Что ты ноешь здесь? У тебя не должно ничего болеть. Чё ты рыдаешь здесь?». Гнала меня спать, но как можно заснуть, когда так больно?.. Там вообще такое творится, девочки рожали на кроватях в коридорах, в антисанитарных условиях, когда врачей на месте не было, и роды принимали неопытные молоденькие санитарки».

УЗИ незадолго до родов показывало, что ребенок развивается нормально. Пострадавшая выразила предположение, что наплевательское отношение к ней вызвано тем, что она не догадалась вовремя заплатить денег. В итоге последовало «жесточайшее наказание»: врачи получили выговор и были направлены на курсы по повышению квалификации. Правда, были открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 140 УК («Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником») и ст. 358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование подделанных документов»). Но, как вы догадываетесь, дело тихо умерло.

В 2014 г. в роддоме №1 вновь гибнет младенец, на этот раз у 24-летней женщины. Пострадавшая считает, что потеряла ребенка из-за халатности медиков, поскольку во время беременности УЗИ и анализы, показывали, что всё хорошо. Но страдания женщины продолжались и дальше: при переливании ей влили кровь не той группы. Пациентке стало трудно дышать, ее перевели в реанимацию областной больницы. В выписке из роддома указано, что причина осложнений после операции – тромбоэмболия. Но у врачей областной больницы возникли сомнения. Они взяли кровь заново, и оказалось, что по сыворотке у пациентки третья положительная, а по эритроцитам – четвертая положительная группа крови. После вливания крови чужой группы организм начал ее отторгать, возникли осложнения. А из-за того, что роддом дал недостоверные факты, сначала женщине пытались лечить легкие, потом – почки и сердце, пока не определили, в чем на самом деле заключалась проблема.

Медики попытались замести следы. В протоколе, выданном роддомом, они неполно отразили то, что происходило на операции. Там не указано, чем именно была восполнена потеря около 1500 мл крови, отсутствуют некоторые документы.

Осенью 2016 г. новая трагедия: погиб ребенок, а 25-летняя роженица Наталья Науменко впала в кому и через неделю тоже скончалась. Женщина была полностью здоровой, но плод умер в утробе. И ее с артериальным давлением 200 мм рт. ст. заставили рожать естественным путем умершего ребенка. Итог вполне предсказуемый: обширное кровоизлияние в мозг, инсульт, кома 3-й степени и смерть.

Несмотря на описанное выше «качество» медицинских услуг, главврач роддома никогда не гнушался взиманием платы с рожениц. Законных оснований требовать с них деньги за пребывание в палате коммунального роддома не существует. Однако это никого не смущает. Когда на брифинге тогдашней начальницы управления охраны здоровья Николаевского горсовета Ларисы Дергуновой в январе 2017 г. был поставлен вопрос, кто и на каких основаниях устанавливает цену за пребывание в палате, главврач роддома №1 Е.Волохов заявил, что роженицы сами добровольно сдают деньги в благотворительный фонд – кто 50 гривен, а кто и 50 тысяч. На вопрос, кто определяет цену, ведь со слов жительниц Николаева, существуют конкретные тарифы за пребывание в той или иной палате, он так и не ответил.

А будущие мамы, тем временем, содрогаются от одной мысли, сколько денег им нужно собрать, чтобы родить здорового малыша и самим остаться в живых. Вот что пишут николаевские женщины по этому поводу в соцсетях:

«В 1-м роддоме, где я рожала, перед выпиской требовали оплатить за пребывание в палате. Волохов мне сам лично озвучил стоимость одноместный палаты, где можно рожать с партнером».

«Ещё в консультации нам озвучили цены на разные типы палат. При поступлении в роддом №1 сразу спросили, какую палату хочу, и снова озвучили стоимость. В день выписки принесли номер расчетного счета, куда следовало перевести 2 тысячи гривен за одноместную палату. Без чека за оплату выписку не дают».

«8 лет назад невестка за индивидуальную палату, где рожала и провела 3 дня, заплатила 3 тысячи гривен. Деньги требовали и сразу назвали сумму».

«Я ещё могу понять, что за палату с повышенным комфортом может взиматься плата (и то, она должна устанавливаться государством и идти туда куда положено), но в роддоме №1 берут деньги даже за самую обычную общую палату!!! И действительно просто боишься не заплатить, чтоб не навредили тебе и ребёнку. Твари». (Источник: https://news.pn/ru/public/176382)

Рекомендуем также зайти на сайт МАМА.MK.UA (http://www.mama.mk.ua/place/spravka-mamam/roddom/394/roddom-1-nikolaev/review/?mark=negative&page=2) и почитать отзывы о первом роддоме. Это просто ужас, от которого волосы встают дыбом! Упаси Боже попасть в руки к таким «эскулапам»!

Конечно, все можно свести к недофинансированию и низким зарплатам врачей. Но ведь это не повод открыто и незаконно требовать деньги – нет, не на лекарства и расходные материалы, а за сам факт пребывания в роддоме и принятие родов. Так, по аналогии, можно требовать деньги за то, что ты вошел на территорию коммунальной поликлиники, и дополнительно – за то, что тебя принял врач. Дельцы от медицины – и не только в роддоме №1 – греют руки на необходимости людей получать медицинские услуги. Таким рвачам не нужны никакие реформы, им выгодно, чтобы ситуация осталась без изменений. И потому изо всех сил держатся они за свои кресла.

Вообще возможностей заработать на лечебном учреждении для главврача существует немало. Помимо поборов с пациентов есть и другие «сравнительно честные способы отъема денег», как говаривал незабвенный Остап Бендер. Иначе его невероятное материальное благополучие просто никак не объяснить.

Еще в 2008 г. возник грандиозный скандал, вызванный тем, что Е.Волохов в обход закона, безо всякого проведения конкурсов, предоставил некоему предпринимателю А.Сиряченко монопольное право но фото- и видеосъемку торжественного момента выписки из роддома счастливых мам со своими чадами, несмотря на то, что его цены были намного выше, чем у конкурентов. Фотографы, которых Е.Волохов такого права незаконно лишил, даже попытались провести пресс-конференцию в бизнес-центре «Александровский». Боже, что тут началось! Здание было срочно блокировано «группой поддержки» главврача, включая депутатов горсовета, а сама пресс-конференция – сорвана. Много позже, в 2016 г. Николаевский центр журналистских расследований выяснил, что причина такого поведения Е.Волохова банальна: фото- и видеосъемку выписки новорожденных он просто отдал на откуп своему сыну.

Но монополию на съемку можно признать лишь детской шалостью на фоне остальных финансовых «шалостей», в которых фигурировал роддом №1. Так, еще в 2013 г. прокуратура Центрального района открыла уголовное производство в отношении должностных лиц роддома за злоупотребление служебным положением. Оказалось, что в мае-июне 2011 г. роддом купил инкубаторы для выхаживания новорожденных на сумму 197,4 тыс. грн. При этом в расходные накладные внесли заведомо ложные сведения, нанеся ущерб бюджету на общую сумму более 89 тыс. гривен. А в 2015 г. прокуратура города открыла уголовное производство по факту служебной халатности: частная компания пыталась взыскать 500 тыс. грн. с роддома за работы, которые она выполнила по собственной инициативе, хотя они не были предусмотрены договором и для их финансирования бюджетные средства не выделялись. Сотни тысяч бюджетных гривен уходили непонятно куда, но в то же время у роддома в 2014 г. не нашлось жалких 2 тыс. грн., чтобы заплатить управлению Госслужбы охраны за централизованную охрану своего имущества. Эти деньги милиционерам пришлось взыскивать через суд.

Денег заплатить за услуги по договору у Е.Волохова не было, зато они были у него для того, чтобы установить во дворе роддома унылый, напоминающий надгробный, камень с надписью на черной табличке: «Поздравляю коллектив с Днем медицинского работника. 21.06.2009 г. Волохов Е.П.». Мы уж не говорим об эстетической составляющей этого «монумента» – зачем вообще было тратить деньги на такую откровенную чушь?

Отдельная тема – роскошный автопарк «скромного» эскулапа Е.Волохова и целая серия ДТП с его участием.

Летом 2011 г. в Соляных, управляя автомобилем «Lexus ES 350», он сбил на пешеходном переходе 29-летнюю девушку. Пострадавшая потеряла сознание и была доставлена в БСМП, у нее диагностировали ушибы, сотрясение мозга и перелом затылочной кости черепа. Помощь сбитой девушке, по словам ее родственников, Е.Волохов на месте ДТП не оказал, да еще и нагрубил ее сестре.

Удивительно, но девушка, по ее словам, перед происшествием выпившая немного шампанского, по заключению медиков, внезапно оказалась смертельно пьяна. Именно смертельно – это не преувеличение! Ей приписали наличие в крови 6,6 промилле алкоголя, хотя уже 5 промилле считается смертельной дозой. Это означало, что потерпевшая, с учетом ее веса, в один присест должна была выпить более полутора литров водки или почти ведро (!) шампанского. Даже если чисто гипотетически допустить прием такого количества спиртного, она не то, что идти, а даже ползти бы по переходу не смогла – просто замертво бы рухнула прямо на месте употребления спиртного. Наверняка, такой экспертизой главврача хотели избавить от уголовной ответственности за ДТП, но при этом явно перестарались.

В декабре 2013 г. – новое ДТП. На этот раз Е.Волохов на ««Lexus», двигаясь по Октябрьскому проспекту, задел «Жигули» задним крылом, а те вылетели на встречную полосу, где протаранили «Volkswagen Jetta» и «BMW». Такова версия свидетелей и всех водителей авто. Кроме самого Е.Волохова. Он уверял, что это его ударили «Жигули», пытаясь обогнать. И снова, словно в «Comedy Club», «Рафик ни в чем не виноват». ДТП нанесло пятилетней психотравму девочке, находившейся в салоне «Volkswagen Jetta». Ну, это так, к слову.

В 2014 г. главврач уже ездил на белом внедорожнике «Toyota Highlander». Сегодня цена такого автомобиля составляет до 1,7 млн. грн. – в зависимости от комплектации. И это при том, что у роддома не нашлось 2 тыс. грн. чтобы заплатить за централизованную охрану.

Однако в очередное ДТП, произошедшее в 2016 г. на Херсонском шоссе, Е.Волохов попал уже на третьей, еще более роскошной машине – «Toyota Land Cruiser». Тогда он протаранил «Таврию», девушку-водителя которой увезли в БСМП. Это было уже четвертое его ДТП за прошедшие пять лет. И во всех случаях ему удалось выходить сухим из воды.

Последний случай примечателен признанием пострадавшей, что адвокаты Е.Волохова пытались ее подкупить, чтобы «замять» дело. «Стали объяснять: вы же видели, что ни одно дело по Волохову не было доведено до конца, Вы же понимаете, что дело может остановиться на моменте следствия. Говорили, что могут затянуть процесс, как было со смертью роженицы, и закрыть его по срокам давности», – рассказала тогда пострадавшая. Лишь через год, в мае 2017 г. прокуратура области объявила главврачу роддома №1 о подозрении по ч. 1 ст. 286 УК («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение»).

Остается добавить, что осенью 2013 г. у сына главврача – Евгения Волохова-младшего угнали внедорожник «Toyota Land Cruiser» с «блатным» номерным знаком ВЕ 55-00 ВС. Что ж, красиво жить не запретишь, хотя крутые тачки тоже иногда угоняют.

Е.Волохов и его близкие живут на широкую ногу, хотя по декларации Волохов-старший гол как сокол: в его собственности лишь два земельных участка. Дорогостоящие автомобили «Toyota Highlander», «Lexus ES 350» и «Toyota Land Cruiser» в его декларации не указаны. Согласно выписке из Единого государственного реестра МВД, «Toyota Highlander» 2012 г. в. и «Toyota Land Cruiser» 2013 г. в. общей стоимостью около 2 млн. грн., записаны на сына Волохова – Евгения. В распоряжении сына также находятся два земельных участка в 613 кв. м и 900 кв. м на Черноморском побережье Коблево. На обоих расположены элитные отели, где средняя цена за номер в сутки в разгар сезона составляет 1,7 тыс. грн. Помимо элитных отелей, сыну Е.Волохова принадлежат четырехкомнатная и двухкомнатная квартиры площадью 85 кв. м и 42,2 кв. м.

В сети Интернет доступна декларация Е.Волохова за 2015 г., согласно которой, в 2015 г. он заработал 232 тыс. 654 грн., из которых 48 тыс. 759 грн. составила пенсия, а 4 тыс. 713 грн. – матпомощь. Иными словами, официальный доход главврача по тому курсу составлял почти 1 тыс. долларов в месяц. Для обычного николаевца – много, но для того уровня жизни, который демонстрирует дражайший Евгений Павлович – ничтожно мало.

О профессиональных качествах Е.Волохова, его официальных и реальных доходах мы рассказали достаточно. Осталось вкратце поведать о таких его человеческих качествах, как пренебрежение к закону и нормам поведения в обществе.

Будучи ярым «регионалом», на президентских выборах 2009 г., в нарушение законодательства, он дал команду обклеить все окна подчиненной ему женской консультации №2 плакатами «дважды несудимого» В.Януковича. Суд Центрального района признал это незаконным. «Такие действия втягивают важное лечебное учреждение - роддом - в совершение неприсущих ему функций, отвлекая его от совершения функций относительно обеспечения предоставления акушерско-гинекологической и неонатологической стационарной помощи, – говорится в решении суда. – Они свидетельствуют о нарушении Волоховым своих должностных обязанностей, а конкретно, пунктов 4, 7.3, 8.11 Примерного положения о главвраче роддома, утвержденного приказом Министерства охраны здоровья № 620 от 29 декабря 2003 года».

Можно также напомнить о его демонстративном курении в холле и коридорах здания мэрии и даже на новогоднем приеме у тогдашнего городского головы В.Чайки, о случаях публичного хамства в отношении николаевских журналистов, о кнопкодавстве в городском совете, где он заседал несколько созывов. Кстати, именно тогда коллеги-депутаты и присвоили ему звание Почетного гражданина города. А что, ворон ворону глаз не выклюет, так ведь?

Но самое смешное заключается в том, что, будучи депутатом горсовета от ПР, он, правда, уже после смены власти заявил, что не всегда поддерживал В.Януковича и даже является… участником николаевского Майдана. Главное, что заявил он это как нельзя кстати – на открытии памятника Героям Небесной Сотни. Как говорится, «зажил по-новому»! Политический флюгер – так в былые времена называли подобных деятелей.

И вот такому «орлу» продлили контракт до 72-летнего возраста – до 2020 г. «Керуй» и дальше на здоровье, наш дорогой товарищ! Это вместо того, чтобы с позором уволить за халатность в работе, за тотальные поборы, схемы сказочного обогащения, за «выдаивание» рожениц. Интересно, сколько стоило подписание такого документа, и не лучше ли было провести открытый кадровый конкурс на занятие должности главврача не только этого, но и остальных двух роддомов?

Хотя, возможно, вопрос и не в деньгах. У нас кто влиял и влияет на городскую власть: А.Сенкевич, Т.Казакова, или, может быть, А.Савченко? На самом деле, очень сильно влияет человек по фамилии Дятлов Игорь Сергеевич. Только раньше он влиял лично, непосредственно пребывая на месте, а нынче предпочитает это делать с солнечных берегов далекого Иберийского полуострова, где его точно не достанет украинская Фемида – так ему и комфортней, и приятней, и безопасней.

Вполне возможно, что Е.Волохов, как старый преданный «регионал» попросил И.Дятлова о решении своего кадрового вопроса.

А нам горожанам, остается ждать, пока врачи по своей халатности не умертвят очередного пациента роддома №1 и пока Е.Волохов лично не собьет еще кого-нибудь на своем пафосном автодрандулете.

Агентство журналистских расследований «Совесть».

(Продолжение следует)