Николаевская полиция на 8 и 9 мая перейдет на усиленный режим службы

Национальная полиция Украины 8-9 мая перейдет на усиленный вариант несения службы.

Об этом сообщил на брифинге глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает «РБК-Украина».

- Мы прогнозируем некоторое напряжение оперативной обстановки не только в Киеве, а еще в некоторых регионах: Запорожской, Днепропетровской областях, но у нас достаточно сил и средств, и я думаю, гражданам нашего государства можно не волноваться. Мы обеспечим порядок, - заявил он.

Как сообщили «Преступности.НЕТ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, николаевские полицейские 8-9 мая также будут нести службу в усиленном режиме.

Напомним, что ранее в Николаеве полиция провела учения, чтобы не допустить беспорядки 9 мая. Помимо этого, полиция перед 9 мая напомнила николаевцам о запрете коммунистической и нацистской символики.