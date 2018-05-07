«Выполнили поставленные задачи»: Николаевские десантники вернулись из зоны ООС

В Николаеве в понедельник, 7 мая, в воинской части состоялось торжественное построение по случаю возвращения личного состава 79-й ОДШБр, который выполнял боевые задачи в зоне проведения антитеррористической операции (сейчас в формате операции Объединенных сил).

Об этом сообщатся на странице 79-й десантно-штурмовой бригады в Facebook.

На строевой плац, где были выстроены подразделения, в торжественной обстановке под звуки Встречного марша оркестра внесли Боевое знамя части. Строй замер под звуки Государственного Гимна и минутой молчания почтил память павших товарищей.

Командование воинской части кратко подвело итоги периода службы и поставило ближайшие задачи: провести обслуживание вооружения и военной техники, спланировать отпуска личному составу, дать возможность отдохнуть физически и духовно, вместе с родными и близкими.

Командир бригады полковник Валерий Курач поблагодарил военнослужащих за преданность и профессионализм при выполнении боевых задач.

«Принцип неизменный - сам погибай, а товарища выручай! Мы чувствовали локоть друга как справа, так и слева, действовали, как один, зная, что спина прикрыта нашими же товарищами. А наша задача - держать удар спереди, держать фронт. Мы выполнили поставленные задачи», – сказал комбриг.

Действия личного состава николаевских десантников получили высокую оценку высшего командования, воинская часть признана в числе лучших среди десантно-штурмовых частей ВСУ. Подразделения 79-й ОДШБр выполняли поставленные боевые задачи на опасных направлениях и достойно удерживали определенные рубежи. Николаевские десантники доказали, что способны выполнять самые рискованные задания, четко, правильно и с минимальными потерями.

По результатам выполнения задач в зоне проведения операции Объединенных сил военнослужащим были вручены отличия «За участие в антитеррористической операции». Кроме того, ряд военнослужащих бригады представили к государственным наградам и отличий Президента Украины, министра обороны и Генерального штаба. В ближайшее время наиболее опытные и достойные десантники будут награждены отдельно.

«Сегодня мы все вместе перевернули очередную страницу истории боевого пути полка, но впереди их еще немало», – подытожили в 79-й ОДШБр.

Напомним, на международных учениях николаевские десантники показали, как нужно проводить рейды в тыл противника.