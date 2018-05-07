«Такого не было 800 тысяч лет»: в атмосфере зафиксировано рекордное содержание углекислого газа

В апреле уровень содержания углекислого газа в атмосфере достиг максимального значения — более 410 ppm (миллионных долей — ПН) — за всю историю наблюдений.

Об этом сообщили ученые из Института океанографии Скриппс Калифорнийского университета в Сан-Диего, передает Independent.

По оценкам ученых, концентрация углекислого газа в атмосфере достигла наивысшего уровня за последние 800 000 лет.

В 2013 году концентрация углекислого газа впервые в истории человечества превысила отметку в 400 ppm, однако до промышленной революции никогда не превышал уровень в 300 ppm. Ученые предупреждают, что уровни углекислого газа пересекают порог, который может привести к глобальному потеплению за пределами «безопасного» уровня, определенного международным сообществом.

Исследователь-геохимик из Института океанографии Скриппса Ральф Килинг отметил, что концентрация углекислого газа в атмосфере в последнее десятилетие растет быстрее, чем в 2000-х годах.

«Это еще одна веха в повышении уровня СО2 с течением времени. Это ближе к некоторым целям, которых мы действительно не хотим достичь, например, получить более 450 или 500 ppm. Мы ступаем на очень опасную территорию», — сказал он.

Исследователи отмечают, что последний раз уровни углекислого газа достигали 400 ppm примерно 3-5 миллионов лет назад, в эпоху плиоцена.

«В этот период глобальные средние температуры поверхности были на два градуса выше, чем сегодня, ледяные покровы в Гренландии и Западной Антарктиде растаяли, и даже части льда Восточной Антарктиды отступили, в результате чего уровень моря был на 10-20 метров выше, чем сегодня», — подчеркивают климатологи.

Напомним, за 25 лет в Украине исчезли более десяти тысяч малых рек.