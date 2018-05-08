«Переименовали улицы именами фашистских преступников»: опубликован отрывок концерта на «Интере» в честь Дня Победы

Попавший в Сеть отрывок праздничного концерта ко Дню Победы 9 мая на телеканале «Интер» вызвал возмущение пользователей из-за фразы ведущих о переименовании улиц в Украине «именами фашистских преступников».

- Восемь миллионов украинцев погибли от рук фашистских захватчиков. Это наша история. Это наша генетическая память, — говорит ведущая Анастасия Даугуле.

Другой ведущий, Андрей Доманский, ей отвечает:

- И сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных шествий в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников.

У нас точно в стране идет война?

Посмотрите что на Интере будет 9мая. pic.twitter.com/bMGXLvozq5 — Thirteen 🔞 (@Thi1teenth) 7 мая 2018 г.

После чего в зале начинаются аплодисменты.

- И пусть нам порой кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране, но это не так. Нас — много, нас — сотни в этом зале и миллионы у экранов телевизоров … Это мы 9 мая приносим цветы к вечному огню, это мы ежегодно восстанавливаем памятники воинам, погибшим в войне с фашизмом, — говорят дальше ведущие.

Как известно, СБУ выдворила из Украины Марию Столярову, которая работала креативным продюсером «Подробностей» на телеканале «Интер». Ранее, во время прямого эфира с Майдана Независимости, когда журналист «Интера» общалась с родственниками погибших активистов Столярова прервала трансляцию со словами «Ну-ка давайте заканчивайте эту х**ню». Сама шеф-редактор телеканала заявила, что случилась «непоправимая фигня», и объяснила свой поступок тем, что «кнопки были перепутаны» и она «очень нервничала». Затем выяснилось, что Столярова ранее призывала ввести в Украину российские войска и фотографировалась с террористами, называя их «своими любимыми парнями».

Также Украина на пять лет запретила въезд в страну руководителю информполитики телеканала «Интер».

Напомним, ранее в Киеве сожгли баннер с портретом жены Медведчука, вывешенный на месте боев во время Майдана.