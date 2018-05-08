Николаевский офицер-морпех нуждается средствах на лечение онкозаболевания

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Александр Конотопенко
Николаевскому офицеру морской пехоты Александру Конотопенко необходима помощь из-за рецидива онкологического заболевания.

Об этом сообщает Виктория Христенко на своей странице в Facebook.

«Совсем недавно мы помогали нашему другу Конотопенко Александру Яковлевичу, и всё шло хорошо, но так бывает в жизни после возвращения на Украину, болезнь опять пытается взять верх над этим мужественным человеком. Ему срочно нужна помощь. Его экстренно отправили в Германию... Но шанс есть всегда! Я уверен, что мы сможем помочь нашему другу, настоящему боевому офицеру справиться с этим недугом», – говорится в сообщении.

Карта «ПриватБанка» 5168 7422 1143 0800 на имя Конотопенко Александра Яковлевича.

Напомним, что 25-летней жительнице Николаева требуется помощь в борьбе с лимфомой

Тарас Леонтян

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русскийобщество