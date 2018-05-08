Николаевский офицер-морпех нуждается средствах на лечение онкозаболевания

Александр Конотопенко Николаевскому офицеру морской пехоты Александру Конотопенко необходима помощь из-за рецидива онкологического заболевания.

Об этом сообщает Виктория Христенко на своей странице в Facebook.

«Совсем недавно мы помогали нашему другу Конотопенко Александру Яковлевичу, и всё шло хорошо, но так бывает в жизни после возвращения на Украину, болезнь опять пытается взять верх над этим мужественным человеком. Ему срочно нужна помощь. Его экстренно отправили в Германию... Но шанс есть всегда! Я уверен, что мы сможем помочь нашему другу, настоящему боевому офицеру справиться с этим недугом», – говорится в сообщении.