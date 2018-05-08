В соцсетях паникуют, что николаевских бездомных собак отвезут на убой в Харьков – директор «Центра защиты животных» это опроверг

Александр Голобродский В Николаеве директор КП «Центр защиты животных» Александр Голобродский назвал чушью информацию о возможном умерщвлении всех животных, находящихся на территории его коммунального предприятия и опроверг заявления о перевозке их в Харьков.

Об этом он рассказал в своем комментарии «Преступности.НЕТ».

Отметим, что в соцсетях ранее появилась информация, что 147 николаевских бездомных собак, которые находятся в «Центре защиты животных», якобы отвезут в Харьков на усыпление. Вместе с этой информацией был опубликован призыв к выходу на митинг в защиту бездомных животных.

Новоиспеченный директор Голобродский в свою очередь сказал, что опубликованная информация не соответствует действительности. По его словам, в данный момент он занимается только хозяйственной деятельностью предприятия.

- Это чушь. Я занимаюсь предприятием, которое разрушено. Я сейчас занимаюсь только хозяйственными делами. Когда будет принято решение - оно будет в рамках законодательства, - говорит Александр Голобродский.

Напомним, что ранее в Николаеве бездомные собаки пробрались ночью на территорию зоопарка и загрызли четыре альпака.

Также сообщалось, что в Николаеве ищут хозяев для собак, которые находятся в «Центре защиты животных».