В администрации Заводского района вывесили плакат с советской символикой и «георгиевской» лентой

В администрации Заводского района Николаева 8 мая вывесили плакат с запрещенной советской символикой и «георгиевской» лентой.

Об этом на своей странице в Facebook написала глава николаевской организации партии «Свобода» Ольга Колесник.

Она говорит, что вызвала полицию, когда увидела плакат на стене. До приезда полиции этот плакат сняли сотрудники администрации. Также Колесник приводит слова якобы секретаря администрации, которая говорила о плакате: «А что тут такого. Нас… попросили».

Согласно закону Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» запрещено публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, в том числе «любое изображение государственных флагов, гербов и других символов СССР». Действующим законодательством также запрещено публичное использование, демонстрация или ношение «георгиевской» (гвардейской) ленты или ее изображение.

Николаевец Дмитрий Рябченко в комментариях к посту Колесник опубликовал фото стены в администрации, с которой сняли запрещенный плакат.

В комментарии «Преступности.НЕТ» глава администрации Заводского района Виктор Дмитрук заявил, что считает, что данный плакат можно было вывесить, поскольку он является частью выставки ко Дню Победы. При этом он сослался на норму упомянутого выше закона, что «запрет не распространяется на случаи использования символики коммунистического тоталитарного режима в экспозициях музеев и тематических выставках».

- Это была тематическая выставка людей, освобождавших Николаев. С правой стороны на входе у нас расположены фотографии тех людей, которые были участниками Великой Отечественной войны. Существовала выставка в администрации с незапамятных времен, с 1988 года был этот стенд и никто не думал о тех... даже не знаю как это назвать… о смене исторических ценностей, которая надвигается на нас сейчас. Учитывая, что это был не просто плакат, не просто «георгиевская» ленточка, а тематическая выставка, то с точки зрения администрации она не подпадала под закон о декоммунизации. Но общественность считает иначе, это ее право. Сегодня был поднят этот вопрос в рамках администрации, - сказал Дмитрук.

В чем, по его мнению, заключается «смена исторических ценностей», глава администрации не уточнил.

Напомним, что с весны 2014 года «георгиевская» лента стала одним из символов российской агрессии против Украины.