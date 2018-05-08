В Киеве «Bentley» советника Порошенко ездил по тротуарам, а по бокам бежали вооруженные охранники, - журналист

Красный «Bentley» ездил прямо по тротуару в центре Киева, на перекрестке улиц Большой Житомирской и Владимирской, при этом его сопровождали бежавшие вокруг автомобиля охранники.

Об этом написал в Facebook журналист «Радио Свобода» Левко Стек, который опубликовал также соответствующее фото.

По словам Стека, автомобиль принадлежит владельцу ПАО «Мироновский хлебопродукт», миллиардеру Юрию Косюку.

«Ок, я понимаю, он приближенный к АП миллиардер Юрий Косюк. Ок, у него есть красный Бентли. Ок, в отличие от обычных смертных, он не стоит в пробках и не ищет объездные пути, когда в городе продолжаются ремонты дорог, а валит прямо по тротуарам. Но вот, объясните, зачем рядом с его машиной бежит куча вооруженной охраны? Типа, на случай, если молодая мама с коляской или дедушка с палочкой откажутся уступать дорогу автохаму и вытащат из кармана свой узи?» - написал Стек.

Стоит отметить, что Косюк фактически повторил действия диктатора КНДР Ким Чен Ына, когда тот приехал на встречу с лидером Южной Кореи и по бокам его лимузина бежали охранники.

Напомним, Косюк погулял на патриотической вечеринке в Куршевеле. Ранее сообщалось, что Косюк снова получил львиную долю дотаций из государственного бюджета.

Отметим, ранее журналист показал «Версаль» советника Порошенко возле парка «Феофания».

Также журналисты сообщали, что советник Порошенко Косюк регулярно ездит на работу через заповедный парк, где проезд запрещен.