В Николаевском морпорту с полевой кухней отметили День Победы

8 мая в Николаевском морском торговом порту состоялись торжественные мероприятия посвященные празднованию 73-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом сообщает пресс-служба морпорта.

Для почтения памяти погибших, у Администрации порта собрались работники портовой отрасли, стивидорных компаний, участники боевых действий, ветераны, родственники, а также все небезразличные горожане.

«Для Николаевского морского порта День Победы особенно важный день, ведь именно из порта началось освобождение города Николаева от вражеских захватчиков и первые шаги к победе», - отмечается в соообщении.

Олег Проточенко, начальник администрации Николаевского морского порта выступил со словами благодарности ветеранам и поздравил всех присутствующих с Днем Победы, который 73 года назад принес мир и спокойствие в украинские семьи.

«Портовики уважают и в дальнейшем уважать память об этом важном событии, о Великой Победе, эхо которой должно передаваться из поколения в поколение», - отметил Олег Проточенко.

Напомним, что суд оправдал обвиняемого в злоупотреблении служебным положением и.о. директора Николаевского морпорта.