Николаевская полиция 9 мая настроена жестко реагировать на попытки дестабилизировать ситуацию

Николаевская полиция намерена принять все возможные меры, чтобы не допустить конфликтных ситуаций 9 мая.

Об этом сказал начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Александр Анохин, передает отдел коммуникации его ведомства.

Накануне проведения торжеств, запланированных по случаю 73-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, руководство николаевской полиции встретилось с представителями общественных и политических формирований и объединений.

- Полицейские настроены жестко реагировать на попытки дестабилизировать ситуацию. Я в свою очередь обращаюсь с просьбой получить поддержку от вас и прошу своевременно информировать правоохранителей об имеющихся правонарушениях, и мы примем все возможные меры, чтобы не допустить конфликтных ситуаций, - отметил Александр Анохин.

И.о. заместителя начальника Главного управления Максим Ахрамеев напомнил об условиях обеспечения безопасности граждан и призвал всех присутствующих не нарушать нормы законодательства и не использовать символику коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов.

Во время празднования Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне полицейские будут обеспечивать охрану общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий на территории области. Полиция будет оперативно реагировать на все конфликты и ситуации, связанные с использованием коммунистической символики, и будет проводить разъяснительную работу по ее запрету.

«Руководство полиции Николаевщины обращается ко всем, кто планирует присутствовать на торжествах 9 мая: в этот день важно объединить усилия и полиции, и людей, и общественных организаций, отнестись с уважением к ветеранам, их подвигу, и только таким образом вместе мы сможем обеспечить надлежащий уровень правопорядка».

«В случае выявления какого-либо нарушения, не нужно самостоятельно прекращать его, для этого есть полиция. Ваша инициатива может привести лишь к обострению ситуации. Полицейские будут работать в усиленном режиме, дополнительно действовать группы превентивной коммуникации, поэтому просьба одна – обращайтесь к полицейским, которых будете видеть рядом, или звоните 102», - отметили в полиции.

Напомним, что ранее в Николаеве полиция провела учения, чтобы не допустить беспорядки 9 мая.