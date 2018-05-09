«Не дайте себя использовать»: в преддверии 9 мая Порошенко обратился к украинцам

Во время празднования Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне украинцам надо быть осторожными, чтобы не пасть жертвами российской пропаганды.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

«Я хорошо понимаю чувства украинцев, которые хотят почтить память дедов и прадедов, которые одержали победу во Второй мировой. Но должен еще раз предостеречь дорогих соотечественников, тех, кто не до конца разобрался во всех нюансах лукавой московской политики … Кто еще ведется на российскую пропаганду и ее подпевалам из «пятой колонны» — различным политическим силам внутри страны, внутри парламента и за его пределами. Они думают не о вас и вашей гордости, вашей глубокой и благодарной сыновней любви к вашим героических предкам, а о своих геополитических имперских агрессивных целях», — говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что «кремлевские психологи умеют играть на естественных эмоциях людей» и призвал украинцев быть осторожными и не давать себя использовать.

Напомним, 9 мая в парке Славы состоялась церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата. Память погибших во Второй мировой войне почтили минутой молчания. В мероприятии приняли участие Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, министр обороны Степан Полторак, патриарх Филарет.