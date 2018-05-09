Николаевская ОГА обратилась к омбудсмену и в МИД из-за задержанных ФСБ очаковских рыбаков

Вячеслав Бонь Николаевская облгосадминистрация направила официальные обращения Уполномоченному ВР по правам человека Людмиле Денисовой и в министерство иностранных дел Украины в связи с задержанием ФСБ членов экипажа очаковского рыболовецкого судна «ЯМК-0041».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. председателя Николаевской ОГА Вячеслав Бонь.

Напомним, 4 мая, украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаков) было задержано в акватории Черного моря сотрудниками «пограничного управления ФСБ России» по Крыму. Экипаж из 5 украинцев был доставлен на территорию аннексированного полуострова.

По словам Боня, в Николаевскую ОГА обратились родственники задержанных рыбаков.

«В настоящее время, как сообщили жены рыбаков, никакой связи с ними нет и это несмотря на то, что россияне официально признали задержания ими украинцев», – пишет Бонь.