Николаевская ОГА обратилась к омбудсмену и в МИД из-за задержанных ФСБ очаковских рыбаков

Николаевская облгосадминистрация направила официальные обращения Уполномоченному ВР по правам человека Людмиле Денисовой и в министерство иностранных дел Украины в связи с задержанием ФСБ членов экипажа очаковского рыболовецкого судна «ЯМК-0041».
Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. председателя Николаевской ОГА Вячеслав Бонь.
Напомним, 4 мая, украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаков) было задержано в акватории Черного моря сотрудниками «пограничного управления ФСБ России» по Крыму. Экипаж из 5 украинцев был доставлен на территорию аннексированного полуострова.
По словам Боня, в Николаевскую ОГА обратились родственники задержанных рыбаков.
«В настоящее время, как сообщили жены рыбаков, никакой связи с ними нет и это несмотря на то, что россияне официально признали задержания ими украинцев», – пишет Бонь.
«Николаевская областная государственная администрации, реагируя на обращение жен задержанных и для предотвращения нарушения прав наших граждан, обратилась с соответствующими письмами ко всем компетентных в этом вопросе органам с просьбой о вмешательстве в ситуацию. В частности, письма были направлены в Министерство иностранных дел Украины и Уполномоченному по правам человека. Продолжаем держать ситуацию на контроле и уверены в быстром положительном решении вопроса», – добавил и.о. главы Николаевской ОГА.