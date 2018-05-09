Областное телевидение Николаева вернуло собственнику его декорации и технику, теперь ОГА хочет забрать свое оборудование

Николаевская ОГА решила забрать принадлежащее ей оборудование, которое находится в аренде у Николаевского филиала Национального общественного телевидения.

Об этом сообщил член правления ПАО НОТУ Николай Чернотицкий в интервью изданию Детектор медиа.

Ранее сообщалось, что продюсер филиала ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» «Николаевская региональная дирекция» Анастасия Тимановская заявила, что общественное региональное вещание Николаева под угрозой прекращения, так как оборудование не пренадлежит телеканалу, а собственник требует его вернуть.

Как отмечается в публикации, экс-директор ТРК «МАРТ» Ярослав Индиков ежеквартально сообщал председателя правления Зураба Аласания о том, какое имущество находится на балансе компании, а какое вне баланса.

Николай Чернотицкий Так, в связи с возникшей проблемой в Киеве на НОТУ собрали экстренное совещание, на котором решили отправить 10 мая десант во главе с заместителем исполнительного директора Михаилом Шматовым, представителями технической дирекции, внутренней безопасности и департамента по работе с активами.

«Они на месте оценят, что в первую очередь нужно по техническим средствам и решат, как настроить дальнейшую работу. После этого будем налаживать работу филиала таким образом, чтобы ни от кого не зависеть», — отметил в блиц-интервью сайту «Общественное. Детектор медиа» Николай Чернотицкий, добавив, что всю глубину проблемы Центральная дирекция узнала в середине апреля этого года.

Также, Чернотицкий отметил, что николаевский филиал не прекратил вещания 7 мая, хоть и отдал часть оборудования владельцу. Также он добавил, что это никак не повлияло на работу ТРК.

«Мы отдали некоторые декорации, которые от нас требовали, и которые сейчас филиалом не используются. Также была возвращена часть компьютерной техники. По договорам ссуды с В. И. Либкиндом у нас остается в работе оборудования, свет, техника. Также часть оборудования - в собственности Николаевской облгосадминистрации, которое ОГА также решила забрать. Вчера получили от них соответствующее письмо», - сообщил Чернотицкий.

При этом он отказался комментировать заявления Индикова, что Зураб Аласания знал о проблемах с оборудованием в Николаеве:

«Я не буду комментировать заявления Ярослава Индиков. Всю глубину проблемы Центральная дирекция узнала в середине апреля этого года».

Напомним, что ранее и.о. директора ТРК «МАРТ» Наталья Якобсон и главный редактор канала Алина Кокошко просили депутатов выделить предприятию дотацию из городского бюджета в размере 1 миллион 50 тысяч гривен на погашение долгов за аналоговое и цифровое вещание.

Ранее исполняющая обязанности Николаевского городского головы, секретарь горсовета Татьяна Казакова назначила бывшего руководителя областного телеканала «Николаев» на должность и.о. директора коммунального предприятия «Март». Через время, Индиков написал заявление об увольнении с занимаемой должности, так как получил предложение на более интересную работу - советника председателя Николаевской ОГА. Тогда же функции исполняющего обязанности директора временно были возложены на редактора ТРК «Март» Наталью Якобсон. Сам же Ярослав Индиков, некоторое время назад, написал журналистское расследование о том, как "строит" общественное телевидение Зураб Аласания.